REKORDJENTA: Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) slettet Ingrid Kristiansens rekord på 3000 meter fra 1985 under Nordenkampen i Bærum for snart tre uker siden. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

«Bronsejenta» kan bli historisk EM-gullvinner

Medaljekandidat Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) har fredag kveld sjansen til å bli historiens første norske gullmedaljevinneren i friidretts-EM innendørs. «Bronsejenta» er imidlertid helt sikker på at hun satser på VM-dobbel med 3000 meter hinder og 5000 meter i Doha.

– Ja, det får vi se på. Det blir en beintøff konkurranse for meg. Men jeg skal i alle fall prøve å ta medalje. Jeg har aldri løpt mesterskap innendørs, tilføyer hun konfrontert med at hun faktisk kan vinne Norges første EM-gull innendørs.

Det er ingen kvalifiseringsheat på kvinnenes 3000 meter i europamesterskapet i Emirates Arena i Glasgow. Finalen – med 19 løpere på startstreken – går klokken 22.40 norsk tid fredag. Det er før finalene på 400, 1500 og 3000 meter for herrer, der Karsten Warholm , Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen – hvis han er ordentlig frisk etter sykdommen forrige uke – er sterke gullkandidater.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har kun løpt konkurranse to ganger innendørs. Begge i år. I den andre for drøyt to uker siden senket hun Ingrid Kristiansens 34 år gamle norske rekord på 3000 meter med over fem sekunder. Med tiden 8.44,68 er hun nummer fire på listen over de raskeste på distansen i Europa i år.

Regjerende mester Laura Muir er klar favoritt, 22 år gamle Konstanze Klosterhalfen en klar utfordrer til briten. Klosterhagen satte tysk innendørsrekord med 8.32,47 nylig. Begge skal løpe 1500 meter og kommer så og så si rett fra kvalifiseringsløp på den distansen til finalen på 3000 meter.

Rekordtropp i EM Friidretts-EM innendørs ble første gang arrangert i 1970. Mesterskapet i Glasgow nå er nummer 34. Norge har aldri tatt gull i europamesterskapet i friidrett innendørs. Totalt har norske deltagere vunnet tre sølvmedaljer og syv bronsemedaljer. Norges tropp til 2019-EM i Emirates Arena – med plass til drøyt 5000 tilskuere – er rekordstor: 16 utøvere (pluss en reserve). Tidligere har den på det meste bestått av 12 utøvere. Vis mer vg-expand-down

– De har personlig rekord på under to minutter på 800 meter. Det er egentlig bare å gønne på og bite seg fast så lenge som mulig, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun er ikke redd for at 19 løpere og krappe svinger innendørs kan føre til kaos, knall og fall. Hun tar heller ikke på vei over at hun har hørt «bronsejenta» bli nevnt i samme åndedrag som navnet hennes. Hun og trener Ståle Jan Frøynes er skjønt enige om at det er langt bedre enn «å ha den evige fjerdeplassen».

– Jeg samler på bronsemedaljer jeg; så en dag så ..., sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

I Berlin-EM i fjor høst ble hun nummer tre på 3000 meter hinder, etter at hun til det siste var usikker på om hun ville være i stand til å stille på grunn av sykdom. I Amsterdam-EM 2016 tok hun bronsemedaljen på 10.000 meter, med revnet sko. I terreng-EM har hun tatt hele fire bronsemedaljer.

Det er imidlertid 5000 meter som er hennes distanse, for å si det slik. Den går hun for i friidretts-VM i Doha i månedsskiftet september til oktober. Hun går for en dobbel: Først 3000 meter hinder, så favorittdistansen noen dager senere.

– Oktober er fryktelig lenge til. Jeg har aldri løpt mesterskap så sent. Men i og med at jeg har satset på terreng også, er jeg vant til å løpe nesten året rundt. Det skal ikke være vanskelig å «forlenge» sesongen. Men å toppe formen da, det kan bli en utfordring for mange, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.