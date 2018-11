IKKE TATT UT: Didrik Tønseth løper ikke EM i terrengløp neste måned. Her er langrennsutøveren avbildet under den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen for halvannen uke siden. Foto: Geir Olsen/VG

Tønseth utelatt fra EM-troppen i terrengløp - kolliderer med tremilen på Beitostølen

2018-11

Sist måned vant Didrik Tønseth NM-gull i terrengløp på overlegent vis. Tirsdag ble langrennsprofilen likevel ikke tatt ut til EM i Nederland 9. desember.

27.11.18

Det forklarer toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund med at Tønseth har ytret ønske om å gå tremilen på Beitostølen lørdag 8. desember, for så å dra til Nederland og løpe på søndagen.

Det er ikke et aktuelt scenario for Norges Friidrettsforbund.

– Du får ikke til å gå tremil på Beitostølen på lørdagen og så løpe der nede på søndagen. Det går ikke, sier Slokvik til VG.

– Ikke til EM

Det var 14. oktober at Tønseth knuste norgeseliten under NM i terrengløp i Trondheim . Selv om langrennsstjernen hadde gjennomført en to timer lang rulleskiøkt tidligere på dagen, kom han i mål etter 10 kilometer uten at noen var i nærheten av å ta fra ham seieren.

Det bidro til at Tønseth naturlig nok var interessant med tanke på å representere Norge under EM.

Men nå slår landslagssjef i langrenn Vidar Løfshus fast at Tønseth ikke vil delta.

– Stemmer. Didrik skal ikke til EM, skriver Løfshus i en SMS til VG.

Ifølge Tønseths uttalelser til NRK , var det ikke aktuelt å droppe 30-kilometeren på Beitostølen.

– Da blir det dessverre ikke noe terrengløp. Jeg ser jo at det ikke er optimalt for løpingen å gå en tremil dagen før, og jeg skjønner at de vil ha inn friske ben, så da blir det nok kun langrenn den helgen, sier Tønseth til kanalens nettsted.

Uttaket

Følgende utøvere skal representere Norge under EM i terrengløp i nederlandske Tilburg søndag 9. desember, melder Norges Friidrettsforbund :

Menn U20 (6,3 km):

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL

Simen Halle Haugen, IL Runar

Håkon Stavik, Ålesund FIK

Simon Nebijo Steinshamn, Tingvoll FIK

Jonathan Andersen Vedvik, Tønsberg FIK

Kvinner senior (8,3 km):

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Silje Fjørtoft, Ull/Kisa

Sigrid Jervell Våg, IL i BUL

Menn senior (10,3 km):

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL

Ørjan Grønnevig, IL Skjalg

Tom Erling Kårbø, Stord IL