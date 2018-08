VG beklager til Gjert Ingebrigtsen

FRIIDRETT 2018-08-17T11:32:39Z

VG siterte Gjert Ingebrigtsen på «vi er imot den norske idrettsmodellen» i flere artikler etter et videointervju som ble gjort etter at Jakob Ingebrigtsen tok gull på 5000-meteren i EM 11. august. Det var ikke en riktig gjengivelse av hans mening.

Publisert: 17.08.18 13:32 Oppdatert: 17.08.18 13:57

Årsaken til VGs feiloppfatning, er at ordene falt slik på spørsmålet om « hvor Jakob hadde vært nå om familien hadde fulgt den norske idrettsmodellen »

«Det har jeg ikke lyst i å spekulere i, for vi tenker aldri begrensninger på noen ting, vi setter aldri slike rammer. Vi lar ting skje på en naturlig måte, og er du gammel nok.... Er du god nok, er du gammel nok. Vi kanskje går imot... Vi er imot den norske idrettsmodellen, men jeg tror vi likevel står solid og godt plantet i norsk tradisjon og kultur når det gjelder å være best når det gjelder. Det er viktig for oss».

Den riktige forståelsen av sitatet i videoen skulle imidlertid vært «vi kanskje går imot den norske idrettsmodellen».

Her er det aktuelle videointervjuet, hvor den nevnte passasjen kommer etter tre minutter og 40 sekunder:

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på at Gjert Ingebrigtsen følte seg misoppfattet tirsdag, la VG inn en presisering i alle relevante saker om dette og endret tittelen på videointervjuet over fra «- Vi er imot den norske idrettsmodellen» til «Dette mener Gjert Ingebrigtsen om den norske idrettsmodellen».

VG beklager at Gjert Ingebrigtsen er blitt fremstilt som en uttalt motstander av den norske idrettsmodellen.