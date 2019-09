TRE UKER TIL VM: Jakob Ingebrigtsen (18) løper sin siste konkurranse før VM i Brussel fredag kveld, tre uker før mesterskapsstarten i Doha. Bildet er tatt i St. Moritz for to og en halv uke siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob Ingebrigtsen foran finalen: Mener han har drømmegrensen inne

BRUSSEL (VG) Jakob Ingebrigtsen (18) mener alt ligger til rette for at han igjen skal senke sin personlige rekord og løpe under drømmegrensen 3.30 på 1500 meter fredag kveld her i Brussel.

– Det som motiverer meg mest her er å «perse» med mer enn 16/100. Jeg følte det var inne forrige gang. Får jeg et bedre løp og er i bedre form, skal det være mulig, svarer han på VGs spørsmål om hva som er hans sterkeste motivasjon foran Diamond League-finalen:

Vinne førstepremien på 450.000 norske kroner, slå sesongens bestemann Timothy Cheruiyot (23), løpe på 3.29 – eller noe annet, som for eksempel ta sin første seier i Diamond League?

Jakob Ingebrigtsens personlige rekord er 3.30,16 fra Lausanne 5. juli. I Paris for snaut uker siden ble han nummer fire med 3.31,66, bak storebror Filip (26) på tredjeplass med tiden 3.31,06. Ronald Musagala fra Uganda vant på 3.30,58.

Ifølge Team Ingebrigtsens langtidsplan var det – altså løpet i Paris – den siste harde økten for Jakob og Filip. Yngstemann sier at det verste han vet er å legge opp til å løpe dårlig, slik han i anførselstegn gjorde i Paris, og at han kunne vunnet med en grei tid der.

– Men da ville det ikke blitt bra her, og heller ikke om fire uker i VM, sier han.

– Eller tre, med tanke på 5000-meteren i VM i Doha?

les også Gjert Ingebrigtsen: Medaljesjansen like god på 5000 meter i VM

– Ja, hele pakken. Heldigvis har vi tenkt gjennom absolutt alt. Og selv om noe fortsatt ikke er like gøy, er det fortsatt planlagt, svarer Jakob Ingebrigtsen.

Han tilføyer at man kan argumentere for at det er en større sjanse å ta medalje på 5000 meter i VM, enn på 1500 meter som løpes sist i mesterskapet i gulfstaten (27. september til 6. oktober). Blant annet med at «alle» vet at han ikke ladet opp like godt før han satte norsk rekord med 13.02,03 i London i juli, sammenlignet med hvordan han vil gjøre det foran VM – og at mye kan skje på den «vanskelige» 1500-meteren.

– Har dere nå fått slippe opp på treningen slik dere har ønsket?

– Ja, vi måtte ofre Paris for å kunne løpe bra her. Vi har fulgt en plan som alltid har vært på dette løpet her, foreløpig. Så det bør fungere bra, svarer Jakob Ingebrigtsen.

les også Jakob Ingebrigtsen kranglet om Paris-løpet med Gjert: – Tvinger meg til å se langsiktig

Startskuddet for 1500-meteren i Brussel går klokken 21.18. Det vises på NRK 2, som starter sin sending fra Diamond League-finalen klokken 19.50. Diskoskaster Ola Stunes er i tillegg til Filip og Jakob Ingebrigtsen eneste norske utøvere som er kvalifisert for finale to (den første i Zürich forrige uke).

Kenyanske Timothy Cheruiyot har bestilt høy fart fra start. Klarer harene (fartsholderne) å innfri kravet, vil det passer brødrene Ingebrigtsen «veldig bra».

– Vi håper på strekk i feltet veldig tidlig. Når vi skal begynne å løpe forbi folk, vil vi slippe å løpe så langt ut i banen, forklarer Jakob Ingebrigtsen.

