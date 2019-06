KLAR BESKJED: Filip og Jakob Ingebrigtsen har klart VM-kravene på 1500 og 5000 meter (Jakob). Storebror Henrik har til gode å klare dem. Bildet er fra Bislett Games forrige uke. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Friidretts-sjefen: – Norge vil sette VM-rekord

Jakob Ingebrigtsen (18) og 12 andre norske friidrettsutøvere har allerede, to og en halv måned før kvalifiseringsfristen, fått beskjed om at de er klare for VM. Toppidrettssjef Erlend Slokvik er sikker på at Norge vil sette deltagerrekord i mesterskapet i Doha om 100 dager.

Nå nettopp







– Dette blir nok den største troppen vi har hatt noen gang, bekrefter han overfor VG.

13 utøvere har fått beskjed om at de kommer til å bli tatt ut i Norges VM-tropp som vil bli endelig klar og offisiell etter at fristen for å klare de ulike VM-kravene løper ut 6. september.

Friidretts-VM i Qatars hovedstad Doha arrangeres fra 27. september til 6. oktober.

Friidrettsforbundets toppidrettssjef mener at høyeste antall norske deltagere i VM er 17.

13 VM-KLARE FRA NORGE Karsten Warholm (regjerende verdensmester), Jakob Ingebrigtsen (europamester 1500 og 5000 m), Filip Ingebrigtsen (1500 m), Karoline Bjerkeli Grøvdal (3000 m hinder), Sondre Guttormsen (stav), Amalie Iuel (400 m hekk), Martin Roe (10-kamp), Eivind Henriksen (slegge), Ola Stunes Isene (diskos), Beatrice Nedberge Llano (slegge), Welden Negash Gebretsadik (maraton), Håvard Haukenes (50 km kappgang), Sigrid Borge (spyd) Vis mer vg-expand-down

Til sammenligning var 13 kvalifisert for 2017-VM i London, der Karsten Warholm vant gullmedaljen på 400 meter hekk og Filip Ingebrigtsen tok bronsemedaljen på 1500 meter.

I VM i Beijing for fire år siden, stilte ni norske utøvere til start - med magert resultat. Mesterskapet endte med null medaljer til Norge for andre VM på rad (heller ingen finaleplasser).

Tre måneder (100 dager onsdag) før Doha-starten er de realistiske utsiktene til antall medaljer i dette sjiktet - et par - men antall sjanser til å ta medaljer er langt flere.

Friidrettsforbundets elitelag 2019 består av 15 utøvere.

Her er VM-kravene 100 meter: 11,24 (kvinner)/10.10 (menn) 200 meter: 23,02/20,40 400 meter: 52,80/45,30 800 meter: 2.00,60/1.45,80 1500 meter: 4.06,50/3.36,00 5000 meter: 15.22,00/13.22,50 10.000 meter: 31.50/27.40 Maraton: 2.33,00/2.14,30 3000 m hinder: 9.40/8.29 100/110 hekk: 12,98/13,46 400 hekk: 56,00/49,30 Høyde: 1,94 m/2.30 Stav: 4,56 meter/5,71 meter Lengde: 6,72 meter/8,17 meter Tresteg: 14,20 meter/16,95 meter Kule: 18 m/20,70 m Diskos: 61,20 m/64 m Slegge: 71 m/76 m Spyd: 61,50 m/83 m 7 kamp/10 kamp: 6300 poeng/8200 poeng 50 km kappgang: 4.30/3.56 Vis mer vg-expand-down

10 av dem har klart VM-kravet og har fått beskjed om at de er klare. To av disse er kvalifisert som tittelforsvarer (Karsten Warholm) og EM-vinner i fjor (Jakob Ingebrigtsen på 1500 og 5000 m).

Med hundre dager igjen til VM-åpningen, skriver Det internasjonale friidrettsforbundet på sin hjemmeside i dag, onsdag, at «one of the greatest showdowns» i VMs historie vil stå mellom Qatars Abderrahman Samba, USAs Rai Benjamin og Warholm på langhekkfinalen i Doha 30. september.

les også Treneren sier Warholm ikke er skadet – dropper neste løp

Medaljehåpene Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen dro sammen med storebror Henrik Ingebrigtsen rett til høydeopphold i St. Moritz etter Bislett Games for en uke siden. Alle tre er på startlistene i Eugenes Diamond League-stevne 30. juni og sveitsiske Lausanne 5. juli.

– Ikke avklart, svarer imidlertid trener Gjert Ingebrigtsen på VGs spørsmål om de tre sønnenes deltagelse i stevnet på USAs vestkyst.

Det omtales som «Nike-stevnet», fordi utstyrsprodusenten holder til der. Nike er også Team Ingebrigtsens sponsor.

les også Rekord-Henrik satte selfie-rekord på Bislett

Tre utøvere som ikke er en del av elitelaget har fått klarsignal etter å ha tatt VM-kravet: Beatrice Nedberge Llano i slegge, Welden Negash Gebretsadik i maraton og Ola Stunes Isene i diskos.

Erlend Slokvik tar det nærmest for gitt at elitelagets Henrik Ingebrigtsen klarer VM-kravet på 5000 meter, at Isabelle Pedersen gjør det på 100 meter hekk, Sondre Nordstad Moen i maraton og Marcus Thomsen i kule.

– De har lagt en plan for at hun skal komme senere i form, sier toppidrettssjefen om Isabelle Pedersen.

Hun fikk 13,08 på korthekken under Bislett Games. VM-kravet er 12,92. Hennes personlige- og norske rekord fra i fjor - da hun senere skuffet under EM i Berlin - er 12,72 sekunder.

Tonje Angelsens årsbeste i høyde er 1,91 meter, «persen» 1,97 (EM-sølv 2012), VM-kravet 2019 er 1,94 meter.

Toppidrettssjefen påpeker at Norge aldri har hatt med deltagere i alle fire kastøvelsene - spyd, kule, diskos og slegge - i VM.

– Det regner vi med å få nå, sier Erlend Slokvik til VG.

Eivind Henriksen satte nylig suveren norsk rekord i slegge med 78,25 meter og kulestøter Marcus Thomsen - som fikk opp et støt 12 centimeter bak VM-kravet i januar - er tilbake i trening etter et inngrep for prolaps tidligere i år. Elitelagets diskoskaster Sven Martin Skagestad har ifølge Slokvik konkurrert lite, men «planen er» flere stevner i sommer - og at han klarer VM-kravet da.

Publisert: 19.06.19 kl. 18:35