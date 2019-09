GULLFEIRING: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes feirer etter triumfen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Historisk Warholm hylles av legende: – Han er en stjerne

DOHA (VG) Som første nordmann forsvarte Karsten Warholm (23) et VM-gull i friidrett. Verdensmesteren på 400 meter hekk roses opp i skyene.

Norske verdensmestere Doha 2019: Karsten Warholm, 400 meter hekk London 2017: Karsten Warholm, 400 meter hekk Berlin 2009: Trond Nymark, 50 km kappgang Berlin 2009: Andreas Thorkildsen, spydkast Aten 1997: Trine Hattestad, spydkast Aten 1997: Hanne Haugland, høyde Stuttgart 1993: Trine Hattestad, spydkast Roma 1987: Ingrid Kristiansen, 10 000 meter Helsingfors 1983: Grete Waitz, maraton

– Til slutt ble det Warholm som vant på grunn av styrken hans og hvor jevn han er. Han gjør det samme hver eneste gang og det er slik du vinner gullmedaljer. Han er uten tvil en stjerne i denne idretten, sier Michael Johnson til BBC.

Amerikaneren tok fire OL-gull og åtte VM-gull på 200 meter, 400 meter og 400 meter-stafett.

– Warholm er en av verdens største friidrettsutøvere per dags dato. Han er i ferd med å skaffe seg et navn som er mye større enn det enkelte kanskje tror og tenker over, sier Erlend Slokvik, toppidrettssjef i friidrettsforbundet, til VG.

Warholm gjorde mandag kveld noe bare Ed Moses, Felix Sanchez og Kerron Clement har gjort før han: Å forsvare VM-gullet på 400 meter hekk. Ingen norsk utøver har maktet å vinne VM-gull i friidrett i to forsøk på rad.

Selv var Warholm i lykkerus:

– Det er bare helt fantastisk. Vi satt 250 personer på kulturhuset her i Ulsteinvik. Det er fantastisk hvordan Karsten leverer hver gang. Å vinne det heatet der når det gjelder som mest, er helt fantastisk imponerende. Vi er veldig stolte, sier Kjersti Kleven, styreleder i Dimna Friidrett, til VG.

Det er klubben Warholm kommer fra.

– Stemningen har vært god i hele kveld, men det var ekstra stor jubel på den siste oppløpssiden. Han er en stor motivator og inspirasjonskilde, sier Kleven.

Samba mener selv han er kongen av friidrett:

Warholm er nå den eneste nordmannen som har to VM-gull i friidrett sammen med den tidligere spydkaster-helten Trine Hattestad.

– Det var kjempegøy. Det var veldig morsomt. Jeg hadde veldig tro på at han skulle klare det. Det var godt gjort. Det er vanskeligere å forsvare ett gull enn å ta det første, sier Hattestad.

Karsten Warholm Dette er hekkeløperen Karsten Warholm * Alder: 23 år (født 28. februar 1996) * Favorittøvelse: 400 m hekk * Høyde: 1,87 m * Vekt: 80 kg * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Utvalgte personlige rekorder (utendørs): 400 m hekk: 46,92 (norsk og europeisk rekord) og 400 m flatt: 44,87 (norsk rekord). * Utvalgte internasjonale meritter: To VM gull 2017 og 2019, EM-gull 2018. Åtte seire i Diamond League på 400 m hekk. * Aktuell: Forsvarte VM-tittelen sin på 400 m hekk mandag, med tiden 47,42.

– Det var solid. Et perfekt løp for Warholm under disse forholdene, sier Colin Jackson, tidligere verdensmester på 110 meter hekk og nå BBC-ekspert.

Warholms prestasjon får mange til å applaudere i sosiale medier:

Dette sier trener Leif Olav Alnes til VG etter gull-løpet:

