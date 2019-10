REKORDLØP: Amalie Iuel setter norsk rekord på 400 meter hekk med tiden 54.72 i Doha. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Iuel måtte roe ned Warholm-engasjementet

DOHA (VG) Amalie Iuel (25) slo til med et kanonløp i Doha-VM tirsdag. Endelig kunne hekkeløperen juble like mye for seg selv som hun pleier å gjøre for kompisen Karsten Warholm (23).

Iuel er normalt blant de ivrigste til å juble for Warholms triumfer, både på stadion og i sosiale medier, men under VM har den dansk-norske 25-åringen droppet blodfan-biten.

– Hun er veldig engasjert når Karsten løper. Jeg håper at hun gleder seg og er engasjert, men at hun ikke blir like utslitt som Karsten, var beskjeden fra pappa og manager Lars Christian Iuel da VG snakket med ham noen dager før VM.

– Tar energi

Han ville at datteren skulle bli mer kynisk og tenke mer på seg selv. Derfor var ikke Iuel på stadion da Karsten Warholm løp forsøksheat fredag.

– Det er jo høyt stemningsnivå på stadion, så jeg skal ikke være der for lenge. Det tar litt energi, sier Iuel, som satte norsk rekord (54.72) da hun tok seg til semifinale på 400 meter hekk tirsdag.

Mandagens Karsten Warholm-gulløp, som hun bare måtte få med seg fra tribuneplass, ble også en liten utfordring.

– Jeg var litt småbekymret for at det skulle ta for mye energi, men jeg prøvde heller å bruke det som motivasjon og inspirasjon. Jeg føler at det fungerte, og at jeg leverte greit, beskriver Iuel kort tid etter at hun forbedret sin norske rekord med 43 hundredeler i Doha.

– Og nå blir det VM-finale?

– Nå må vi roe ned. Vi tar semifinalen først, smiler Iuel, som løper semifinale klokken 20.05 onsdag.

Pappa og manager Lars Christian Iuel mener datteren har utviklet seg veldig teknisk og at hun har bedret utholdenheten. Å bli en del av «Team Warholm» under trener Leif Olav Alnes har gjort henne godt, mener han.

Nå er det treningsglede og godt sosialt selskap som preger hverdagen. Det kommer også godt med i Doha, der ekstremvarmen gjør at man stort sett må holde seg på hotellet.

– Jeg vil ikke si at jeg har kjedet meg ett sekund side jeg kom hit. Vi er en fin liten gjeng som har reist sammen og jeg har bare storkost meg, beskriver Iuel, som har fått flere «tips» fra pappa og manager Lars Christian Iuel:

