Henrik Ingebrigtsen åpner opp: − Jakob prøver å prestere i en situasjon som er uutholdelig

BUDAPEST (VG) Henrik Ingebrigtsen (32) tror ikke folk forstår hvor krevende situasjonen til lillebror Jakob (22) er. Han ber om respekt for familiekonflikten og forklarer hvorfor de ikke deler mer informasjon nå.

Siden brødrene brøt samarbeidet med deres far Gjert som trener vinteren 2022, har det vært stor offentlig interesse rundt familiekonflikten.

– Jeg hadde nok et behov for å få ut mye frustrasjon over situasjonen Jakob er i. Jeg kan stå for alt jeg sa, men jeg føler et behov for å nyansere litt, det kom litt uheldig ut, sier Henrik.

VG møter ham til en lengre prat på utøverhotellet fredag. Kvelden i forveien kom han med krasse utspill. Han sa blant annet at VM-opplegget rundt Jakob hadde «fullstendig feilet».

Årsaken til utblåsningen var at Jakob – etter å ha vunnet alt han har stilt opp i denne sesongen – var syk under onsdagens VM-finale på 1500 meter. Josh Kerr tok gullet foran Jakob og Narve Gilje Nordås.

– Hvis det fremsto som en totalslakt av forbundet, stemmer ikke det. Det er ikke meningen. Vi har hatt veldig bra dialog i år med Erlend Slokvik Erlend Slokviksportssjef i friidrettsforbundet og Håvard Tjørhom Håvard Tjørhomtoppidrettssjef i friidrettsforbundet, som sammen med resten av forbundet har gjort en så god jobb som de kan, sier Henrik.

NEDTUR: Jakob Ingebrigtsen har vært overlegne i alle løp denne sesongen, men tapte 1500 meter-gullet til Josh Kerr. Narve Gilje Nordås tok bronse.

Brødrene Henrik, Filip og Jakob brøt samarbeidet med pappa Gjert som trener vinteren 2022. Siden har den offentlige interessen rundt familiekonflikten vært stor.

Og i VM i Budapest har det fått en ny dimensjon – ettersom Gjert er trener for Narve Gilje Nordås. Gjert fikk ikke trener-akkreditering av friidrettsforbundet, men er i VM-byen boende med Nordås og Per Svela på et annet hotell enn resten.

Mens Jakob ikke har svart på spørsmål om Nordås eller familiesituasjonen, har Nordås røpet at forholdet til Jakob er «ikke-eksisterende».

Henrik Ingebrigtsen åpner opp om hvor krevende familiekonflikten og alt det medfører er:

– Jeg føler kanskje at man har undervurdert belastningen av situasjonen vi er i, spesielt familiekonflikten som vi står i. For jeg ser jo at for alle og enhver, er det en grense for hvor mye støy og belastning man tåler, uten at man lar seg knekke.

– Jakob knekker jo ikke, men han blir nok redusert. Alle så i finalen at han ikke var 100 prosent. Slik er toppidretten, enten er det 100 prosent – ellers er det ikke godt nok. Det er en veldig brutal verden å operere i.

VANSKELIG SITUASJON: – Jeg føler kanskje at man har undervurdert belastningen av situasjonen vi er i, spesielt familiekonflikten som vi står i.

Det er ikke offentlig kjent hva familiekonflikten skyldes. Henrik Ingebrigtsen sier det ikke går an å fortelle allmennheten mer på nåværende tidspunkt.

– Tingen er at familiekonflikten vi står i ... Det finnes ingen måte vi kan sette lys på den uten at vi bare rasper opp i dype sår i familien min. Jeg er glad i familien min og vil ikke påføre de mer negativitet, stress og støy – eller rippe opp i gamle sår mer enn det som er nødvendig. Jeg tror ingen utenfor familien klarer å forstå situasjonen Jakob står i. Han prøver å prestere i en situasjon som er uutholdelig.

Han ber om forståelse overfor Jakob.

– Hva skal man gjøre? Skal man hive seg på drittslenging og komme med stikk i alle retninger, eller skal vi prøve å tenke på oss selv? Vi har valgt den siste veien. Det er en vanskelig balansegang å finne den rette løsningen. For jeg tror ikke det finnes noen god løsning på situasjonen som vi har. Det er der jeg tar selvkritikk.

– Det vi trodde var gode nok rammer for at Jakob skulle prestere, var ikke godt nok. Vi ser at vi undervurderte den ytre påvirkningen som ikke er sportslig. Vi vil ikke bruke så mye krefter på det, men vi forstår at verden er sånn.

– Hvordan er det å stå i det jaget hvor folk hele tiden virker å få vite mer om familiekonflikten?

– Folk opplever jo at de har rett til å vite hva som har skjedd og hva som ligger bak. Men vi ønsker ikke å dele mer enn det vi har delt. Det tenker jeg at folk burde respektert. Det kommer sikkert til et tidspunkt der vi tenker at det er hensiktsmessig å fortelle mer, men akkurat nå er det vanskelig å si mer uten å såre familien vår enda mer. Og jeg er glad i min familie og ønsker ikke å kjøre dem gjennom det potensielle jævelskapet det blir. Det finnes ingen måte å lege dette ute i media. Det har ingenting i media å gjøre.

– Og hvis det skal ut i media, er det ikke i en intervjusone intervjusoneen plass hvor utøvere møter pressen på idrettsstadion.. Da er det under kontrollerte omstendigheter hvor ting er godt planlagt. Og ikke bare i affekt med litt drittslenging i den ene eller andre retningen. Det er en vanskelig situasjon.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

– Det er jo det vi har en dialog på. Så er det noe med den situasjonen vår som er utenfor vår kontroll slik jeg opplever det. Det er vanskelig å finne et svar på.

– Men på Jakobs sine vegne, så ber jeg om at folk har litt forståelse for situasjonen han står i. Det er ganske viktig. At folk prøver å sette seg inn i situasjonen, og hvor vanskelig det er for en i hans situasjon å prøve og prestere.

– Jeg vet ikke om jeg hadde klart å prestere med de omstendighetene.

SPREKE FOLK: Jakob Ingebrigtsen, Josh Kerr og Narve Gilje Nordås på medaljeseremonien for 1500-meteren. Gjert og Tone Ingebrigtsen var på plass under medaljeseremonien.

Slokvik, Tjørhom og Henrik møttes både natten og dagen etter sistnevntes salve. Slokvik og Tjørhom var med deler av intervjuet med VG.

– Det er fryktelig mye adrenalin etter et løp. Og det er uflaks at Jakob ble syk. Og hvis det har blitt for stor totalbelastning her, er det klart det påvirker. Det har jo ikke vært helt rolig i oppladningen, sier Slokvik.

– Vi tok en fot i bakken torsdag kveld. Henrik hadde akkurat vært i aksjon, så det var greit å ta en runde i dag også. Vi har god dialog. Av og til koker det litt. Mye av forberedelsene har vært ganske bra og vi har et helseteam som fungerer bra. Så er det marginer, og vi er ikke ferdig, sier Tjørhom.

– Er det noe man kunne gjort for å dempe støyet i offentligheten, som det har vært mye av i over en uke?

– Vi har prøvd å be om forståelse for at det er en kompleks sak, og det har vel blitt mottatt med varierende hell. Det er en ting vi må se på. Men vi har bedt om hensyn, svarer Tjørhom.

SVENSK HJELPER: Daniel Wessfeldt er manager for Ingebrigtsen-brødrene. Han dukket opp etter VG-intervjuet var ferdig.

Etter tøffe utspill torsdag, vil Henrik Ingebrigtsen få frem at logistikken rundt Jakobs opplegg funker bra. Han påpeker også at det er uaktuelt å gå ut av forbundet.

– Det er ikke noe alternativ, vi er avhengig av dem. Poenget mitt er ikke å peke fingre, men å sørge for at dette ikke skjer igjen. Jakob skal ikke ha sin dårligste dag i en VM-finale, sier Henrik.

– Hjelper det at du går ut på den måten du gjorde? Burde du ventet til etter mesterskapet, eller tatt det internt først?

– Jeg hadde behov for å få ut litt frustrasjon. Jeg kan være enig i at det hadde nok vært mer konstruktivt av meg å ta en samtale med Erlend og Håvard først - før jeg eventuelt gikk ut. Men det var unngåelig at jeg ikke gikk ut hardt og var kompromissløs i min analyse, slik jeg kjenner meg selv. Det er ikke ofte jeg tar selvkritikk og det skal jeg ikke nå heller, men jeg kunne nok gitt en liten «headsup».

POPULÆRE: Jakob og Henrik Ingebrigtsen etter Bislett Games i sommer.

Henrik røk ut av forsøket på 5000 meter med tiden 13,38,80. EM-vinneren på 1500 meter fra 2012 har slitt med skader de siste årene.

– Det er veldig tydelig at du bruker en del energi på Jakob. Er det aktuelt å legge opp for din del, hvis det skulle styrke sjansen for at han tar OL-gull i Paris neste år?

– Jeg fikk i går bekreftelse på at jeg har noe på denne arenaen å gjøre. Skal du nå ditt potensial som toppidrettsutøver må du være en egosentrisk jævel, og det er jeg fremdeles, sier Henrik.

– Kanskje en bronse er innenfor rekkevidde i OL neste år. Men alt avhenger av at alt går på skinner. Jeg vet jeg er i fysisk stand til å ta en medalje i internasjonal løping fremdeles. Jeg lever i troen på at det finnes en vei tilbake. Hvis jeg hadde fått gjort samme forberedelser som Jakob, er min tanke at jeg ville hatt samme nivå.

– Klarer du å balansere egen satsning, ved siden av å følge opp Jakob?

– I det daglige trenger han ingen oppfølging. Han er så disiplinert, og planen vår er så spikret. Men det blir komplisert når det kommer forskjellige lag med ytre påvirkninger. Men når det gjelder planlegging mot neste år, er jeg 100 prosent sikker på at vi har en ganske god plan for hvordan Jakob skal stille seg best mulig forberedt.

Henrik er opptatt av å rose det Norge får til i mesterskapet - og har regnet seg frem til at Norge har tatt 33 prosent av VM-medaljene på 1500 meter siden 2017.

– Jeg er dødsstolt og kjempeglade på vegne av norsk friidrett. At vi tar to medaljer på 1500 meter... Det er jo helt sinnsykt og jeg er kjempeglad på alle de involvertes vegne, sier Henrik.

Jakob Ingebrigtsen gikk lett videre fra torsdagens forsøk på 5000 meter. Søndag kl. 20.20 er finalen.

– Han er i bedre form i dag enn i går. Det lover bra. Han virket i bedre humør også, sier Slokvik.