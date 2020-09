Rett fra suveren NM-seier til nytt løp: Ingebrigtsen vant med 13 sekunder i NM

BERGEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (20 i dag) løp så å si rett fra en oppskriftsmessig NM-seier på 1500 meter til kvalifiseringsheatet på 800 meter i sesongens eneste mesterskap her på Fana stadion. Han vant løpet med tretten sekunder etter nok et kanonløp.

Jakob Ingebrigtsen feiret sitt farvel med tilværelsen som tenåring med å vinne NM-tittel nummer fire på rad på 1500 meter lørdag ettermiddag i strålende bergensvær. Ingebrigtsen stormet ut fra start og distanserte konkurrentene kraftig fra start. Det så ut som han skulle legge press på Karsten Warholm i kampen om kongepokalen og jaktet samtidig en sterk tid på nivå med det han har levert i Diamond League. 3.33,93 var en kanontid på Ingebrigtsen og banerekord i det som ble et sololøp fra start til mål.

– Det er veldig bra. Jeg har hatt mål om springe fortere enn i fjor. Da løp jeg på 3.36. Det er tøft å løpe slik alene. Det var dette jeg hadde bestemt meg for å gjøre, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Han påpeker at det er kjedelig for utøverne at dette foregår uten publikum på grunn av corona-smittefaren. Men Ingebrigtsen slo i løpet den gamle banerekorden til storløperen Bernard Lagat på distansen totalt på egen hånd og uten publikum. Lagat hadde den gamle banerekorden på 3.34,08 fra et løp i 2004.

– Man får litt tunnelsyn i selve løpet. Men absolutt som utøver savner man publikum. Det er de som første og fremst hjelper oss frem, sier Ingebrigtsen.

TEAM INGEBRIGTSEN: Pappa og trener Gjert sammen med mamma Tone Ingebrigtsen i Bergen under NM. Foto: Ørn E. Borgen

NRK-ekspert Vebjørn Rodal var svært imponert av Ingebrigtsen underveis i løpet.

– Det er enormt. Det viser nivåe, sier Vebjørn Rodal underveis i løpet da 20-åringen knuste konkurrentene.

– Det er nesten uvirkelig høyt, la Rodal til om Ingebrigtsens nivå.

For tre år siden vant han med ett sekunds margin til nummer to, året etter med fire sekunder, i 2019 med åtte sekunder. På Fana stadion krysset han målstreken 13 sekunder foran nummer to Mats Hauge som løp i mål på 3.46,99 etter tre runder og 300 meter. Nummer tre ble Moa Abounnachat Bollerød på 3.47,47.

Jakob Ingebrigtsen er sammen med far og trener Gjert Ingebrigtsen og mamma Tone alene om å representere «Team Ingebrigtsen» under årets coronaamputerte friidretts-NM, som er eneste friidrettsmesterskap i 2020 etter avlysningen av EM og utsettelsen av OL.

Henrik Ingebrigtsen har vært satt ut av spill siden han måtte bryte 5000-meteren i Monacos Diamond League-stevne i midten av august. Filip Ingebrigtsen meldte avbud til mesterskapet her i Bergen etter å ha droppet å løpe 3000 meter sammen med Jakob Ingebrigtsen i Roma torsdag.

Han sto nylig også over et Diamond League-stevne i Brussel. Da på grunn av en skade i leggen.

Jakob Ingebrigtsen var opprinnelig påmeldt til en rekke øvelser i friidretts-NM. På grunn av 3000-starten i Roma for to dager siden, tidsklemmen som følge av den og krav til coronatesting, gjenstår «kun» 800 meter i NM for dagens bursdagsbarn.

Kvalifiseringsheatene til den øvelsen starter nå, bare 45 minutter etter 1500-finalen.

Med forbehold om at noe uforutsett skulle inntreffe under 1500-finalen, var planen hans en bokstavelig talt overlapp fra 1500-finishen til heat-start på 800 meter. Den gjennomførte han uten problemer; ingen konkurrenter tråkket ham på hælene under det første løpet. Dermed blir det to NM-dager med Jakob Ingebrigtsen. Finalen på 800 meter går klokken 14.20 søndag.

Jakob Ingebrigtsen har i likhet med Karsten Warholm – som skal løpe finalen på 400 meter hekk søndag – radet opp det ene toppløpet etter det andre i løpet av den korte coronasesongen. Høydepunktet er 1500-meteren hans i Monaco for en drøy måned siden.

Da løp Norges regjerende europamester på 1500- og 5000 meter for første gang under «drømmegrensen» på 1500 meter. Med tiden 3.28,81 slettet han Mo Farahs europarekord.

Karsten Warholm avslutter konkurransesesongen søndag. Jakob Ingebrigtsen vil kanskje gjøre det med et gateløp senere i høst.

