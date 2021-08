Karoline Bjerkeli Grøvdal roser gullvinneren: − Vanskelig å fatte at det går an

TOKYO (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (31) ble tidlig hektet av på 5000 meter-finalen i OL og endte på nest sisteplass. Etter målgang hyller hun gullvinner Sifan Hassan (28), som gikk i bakken på 1500 meter-forsøket tidligere på dagen.

Hassan fra Nederland vant på 14,38,36 etter en god spurt. Hun falt da en snau runde gjensto av forsøket på 1500 meter mandag morgen – men vant likevel heatet. Etter noen timers hvile var hun klar for å vinne 5000 meter.

Grøvdal var mektig imponert av gullvinneren etter løpet.

– Det er sjukt imponerende. Det er vanskelig å fatte at det går an. Det er kun hun som kunne reist seg fra det fallet, for så å vinne suverent, sier Grøvdal til VG.

Sifan Hassan har bestemt seg for å løpe 1500, 5000 og 10.000 meter i OL. Nå kan hun krysse av for gull på del én av trippelen.

– Hun er så sterk de siste 300 meterne, fastslår mellomdistanselegenden Steve Cram som kommentator på BBC.

GULLVINNER: Sifan Hassan ble olympisk mester på 5000 meter. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Dette er Nederlands første OL-gull i friidrett på 29 år (Ellen van Langen i Barcelona i 1992). Hassan er født i Etiopia, men kom som flyktning til Nederland 15 år gammel.

Norges OL-håp Grøvdal mistet tidlig kontakten med resten av feltet, og endte nest sist.

– Det ble en dårlig dag i dag. Det var kjipt. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg følte meg dårlig i dag, sier Grøvdal.

– Dette er en fart som Karoline nesten løper baklengs til daglig, sier NRK-eksperten Vebjørn Rodal underveis.

– Det er trist å se at Karoline ikke har noen god dag i denne OL-finalen, fastslår hans kollega Jann Post.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har en personlig rekord på 14,47,67.

Norges håp valgte å legge seg langt bak og måtte etter et par tusen meter slippe resten av feltet.

– Jeg kjente fra første meter at jeg virkelig ikke hadde dagen. Det er kjipt at det skjer den dagen det er OL-finale. Jeg har stabil dagsform på trening, så jeg håper ikke det er noe jeg brygger på, sier Grøvdal. Hun forteller videre at hun skal på sjekk hos legeteamet.

Senere i OL skal hun etter planen løpe 10.000 meter.

– Akkurat nå frister det veldig lite å springe 25 runder der ute. Jeg må i hvert fall føle meg bedre da enn jeg gjorde i dag for å stille. Det kan jo skje på fem dager.

På spørsmålet om hun vurderte å bryte 5000 meter, svarer Grøvdal:

– Selvfølgelig gjorde jeg det. Men en bryter ikke en OL-finale.

Hun kom til finalen takket være 5. plass i heatet sitt i forsøket. Grøvdal kom egentlig i mål som nummer seks, men da Francine Niyonsaba fra Burundi ble diskvalifisert, rykket romsdalingen opp til 5. plass i heatet. Tiden hadde uansett vært god nok for finale.

Karoline Bjerkeli Grøvdal fikk i mai stor internasjonal oppmerksomhet da hun løp inn til uoffisiell verdensrekord på 5000 meter gateløp. Så viste det seg at løypa hadde vært 12,5 meter for kort.

4. juni brøt hun en ny barriere da hun løp 3000 meter på Bislett på tiden 8.30,84. Det er raskere enn norgesrekorden til Grete Waitz (8.31,75), men tiden ble ikke godkjent fordi hun hadde mannlige harer.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har to bronsemedaljer fra EM: 10.000 meter i 2016 og 3.000 meter hinder i 2018. Hun har aldri tatt medalje i VM eller OL for senior.