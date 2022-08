VIDERE: Amalie Iuel.

Iuel klar for EM-finale etter personlig rekord

MÜNCHEN/OSLO (VG) Amalie Iuel (28) måtte vente i spenning, men tok seg videre til finalen på 400 meter hekk på tid.

Med tiden 54,68 senket Iuel sin personlige rekord (fra forsøket i VM) med to hundredeler. Det var ikke nok til å gå direkte videre til EM-finalen, men tiden hennes var den beste av utøverne som ikke gikk direkte videre til finalen.

Dermed er Iuel klar for en EM-finale for andre gang i karrieren. Hun var også i EM-finalen i 2016, hvor hun endte på sjetteplass.

– Det er gøy å ta seg til en finale. Det begynner å bli en stund siden. Det er kjempegøy, sier Iuel til NRK.

– Det synes jeg er veldig fortjent. Når man holder på med dette, så er det gøy å løpe flere ganger og på det øverste nivået. Jeg synes det var strålende. Fantastisk jobbet, sier trener Leif Olav Alnes til NRK.

Finalen skal Iuel løpe fredag - en finale som starter 21.45.

– I finalen skal jeg bare kose meg, løpe og se hva det holder til, sier Iuel.

PERSONLIG REKORD: I andre mesterskap på rad ble det en personlig rekord for Iuel.

Hele tre norske kvinner var med i semifinalen på 400 meter hekk torsdag. Line Kloster og Amalie Iuel var begge direktekvalifisert til semifinalen gjennom å være topp tolv på Europa-rankingen, mens Elisabeth Slettum tok seg videre på tid fra onsdagens forsøk.

Kloster sto over VM for å være i best mulig form i EM. Tidligere i år løp hun som første norske kvinne øvelsen på under 54 sekunder da hun vant et løp i Sveits med tiden 53,91. Det er den nest beste tiden av en europeer i år, kun bak nederlandske Femke Bol.

I det første semifinaleheatet var Kloster i aksjon og hun så lenge ut til å ha kontroll på avansementet. På oppløpet stoppet det imidlertid opp for Kloster, som kom i mål på tiden 55,63 og ble nummer tre. Dermed måtte hun håpe at tiden var god nok.

SKUFFET: Line Kloster.

– Jeg åpnet altfor, altfor fort. Det var litt mer vind enn jeg har hatt i de siste løpene, og jeg fikk skikkelig svi for det. Jeg hadde ingenting å gi på slutten. Jeg prøvde, men det gikk ikke, sier Kloster til VG.

– Jeg er for ivrig og dessverre går det ikke an å gå bånn pinne ut og håpe at det holder. Slik er det ikke på 400 meter, og i hvert fall ikke på 400 meter hekk, sier hun.

– Jeg er litt lei av at jeg har gjort det så bra som jeg har gjort denne sesongen, og så løpe ett av de dårligste løpene i sesongen i et mesterskap jeg har trent for. Det er for dårlig. Jeg ville for mye, sier hun.

I det neste heatet var det hele fem løpere som var raskere enn Kloster. Blant dem var Amalie Iuel, som kjempet en innbitt kamp om de to direkteplassene. Hun kom imidlertid akkurat til kort og endte på tredjeplass. Men med tiden 54,68 løp hun inn til personlig rekord og hadde den beste tiden av de som ikke hadde gått videre før det tredje og siste heatet.

Det holdt til å gå videre for Iuel. Slettum ble nummer seks i det siste heatet med tiden 56,61.