KLINTE TIL: Elisabeth Asserson og forloveden Jakob Ingebrigtsen. Sistnevnte nykronet europamester igjen.

Jakob Ingebrigtsens takk til brødrene og forloveden: − Vi har gjort mye riktig

MÜNCHEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) vet ikke hvor god formen faktisk er etter EM-gull på 1500 og 5000 meter - men takker brødrene Filip og Henrik, samt forloveden Elisabeth for oppladningen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag kveld løp Ingebrigtsen inn til EM-gull på 1500 meter med ny mesterskapsrekord på 3.32,76 – tre dager etter EM-gull på 5000 meter. Han forsvarte dermed dobbelen fra EM i 2018.

Tidligere i sommer ble det VM-gull på 5000 meter, mens han var kraftig skuffet over seg selv etter VM-sølvet på 1500 meter, slått av Jake Wightman.

På spørsmål om hvor god formen er, blir Ingebrigtsen tenkende i pressesonen etter dobbel-bragden.

– Det er vanskelig å si, men jeg sprang 3.29 i et ræva løp (1500-meteren i VM) for ikke så lenge siden. Det er kanskje det som irriterte meg ganske mye – at jeg sprang såpass fort i et så dårlig løp. Jeg er som alle andre like nysgjerrig på å finne ut hvor fort man kan løpe, sier Ingebrigtsen og fortsetter:

– Men det gikk ganske bra, så det er klart vi har gjort mye riktig med Henrik og Filip de siste ukene, og da vil jeg gjerne ut og prøve og se om jeg kan pynte på en pers eller få noen gode tider.

VOLDSOMME RESULTATER: Jakob Ingebrigtsen (midten) har tatt fire EM-gull, VM-gull og OL-gull. Mens både Filip (venstre) og Henrik (høyre) har hvert sitt EM-gull. Her høsten 2020.

Jakob og brødrene, som selv ikke deltok, ladet opp til EM i høyden i sveitsiske St. Moritz. Yngstemann legger ikke skjul på at de er viktige for suksessen.

Jakob Ingebrigtsen takker også forloveden Elisabeth Asserson. 21-åringen løp rett bort og klemte, kysset og gliste med kvinnen i hans liv.

– Det er de (Henrik og Filip) som er mine nærmeste sparringpartnere konkurranse-spesifikt knyttet til treningen og jobben min. Elisabeth hjelper meg veldig mye, men det er litt annen hjelp. Hun er også bedre på mye som Henrik og de er på dårlige på, kanskje på det mentale – akkurat knyttet til meg, sier Jakob Ingebrigtsen til VG.

– Sammensatt blir det jo ganske bra, men det er ikke opp til meg å fortelle hva de gjør, men det funker veldig bra, fortsetter han.

Elisabeth Asserson kan hjelpe med å komme over et skuffende løp.

– Det er en hjelp i det at dette er det viktigste i hele verden for meg, så kommer jeg hjem og det kan være jeg surmuler over et dårlig løp. Men det er ikke verdens undergang for andre enn meg selv. Jeg føler det er veldig viktig – det at noen andre ser i nesten samme vinkel som meg, men har et helt annet synspunkt, sier gullgutten på slutten av et syv minutters intervju med samlet norsk presse.

OGSÅ I VM: Elisabeth Asserson dro til USA for å støtte Jakob Ingebrigtsen tidligere i sommer.

Henrik Ingebrigtsen ga broren enn bamseklem i intervjusonen. Han undret på hvorfor lillebroren ville vinne på gullet på «vanskeligst mulig måte» – ved å være i front fra start til slutt.

– Jeg har ikke sett et mer overbevisende mesterskapsløp enn dette. Han springer i tet hele veien, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

– Var det planlagt at han skulle løse det slik?

– Det virket som det var «man on a Mission». Men han har ikke sagt det til meg. Det gikk 30 meter, så vet jeg vet hva som skal skje. Jeg så det etter 1 meter. Da så jeg han ikke var så langt bak som han pleier. Da visste jeg at det var noe. For han har bestemt seg for hvordan han skal vinne.

– Jakob takker deg og Filip med hensyn til oppladningen. Hva har dere bidratt med?

– Optimalisert og prøvd å legge opp til å spisse de siste dagene for at de skal bli best mulig, svarer Henrik Ingebrigtsen.