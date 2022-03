TOK SØLV: Jakob Ingebrigtsen ble spurtslått på oppløpet av 1500-meteren i innendørs-VM i Serbia.

Avviser at Gjert-exit har hatt negativ effekt: − Ingen forskjeller

Etter Jakob Ingebrigtsen (21) løp inn til sølv under innendørs-VM i serbiske Beograd søndag, uttalte han at han sjeldent har følt seg dårligere. Ifølge 21-åringen har det ingenting med endringen i «Team Ingebrigtsen» å gjøre.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Nei, svarer Jakob Ingebrigtsen på VGs spørsmål om oppladningen uten pappa Gjert Ingebrigtsen i trenerteamet kan hatt sammenheng med hans dårlige form under VM-finalen.

Onsdag fortalte Henrik Ingebrigtsen til VG at Gjert ikke vil ha noen rolle for Jakob, Filip og ham selv som løpere fremover.

– Men jeg håper at han litt frem i tid, når ting får roet seg med tanke på trenerrollen, at han kan gå opp i farsrollen, sa Henrik Ingebrigtsen.

Det er over seks uker siden det ble kjent at Gjert Ingebrigtsen var sykmeldt og Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen måtte klare seg uten ham som trener. Friidrettsforbundet forklarte sykmeldingen med høyt arbeidspress.

Den olympiske mesteren har tidligere uttalt til VG at «ingenting varer evig», hvor han siktet til Gjert Ingebrigtsens trenerrolle.

Jakob Ingebrigtsen var den største favoritten før 1500 meteren innendørs i Beograd, men ble passert av Etiopias Samuel Tefera på oppløpet. Dermed ble det norsk sølv.

– Medaljen er det den er, uansett. Det som er mest skuffende er at jeg ikke fikk ut det jeg er god for. Det er igjen gøy å kunne kjempe om medaljer. Det var mye bra, men når jeg ikke selv følte at jeg fikk ut det jeg er god for, er det litt skuffende, sier 21-åringen.

– Hva er det som ikke stemte i dag?

– Det er ikke så lett å forklare. Jeg har gjort alt som planlagt i forkant. Jeg er trygg på meg selv og føler meg bra når jeg går ut på banen, svarer Jakob Ingebrigtsen.

TRENER OG PAPPA: Gjert Ingebrigtsen (til høyre) har balansert rollene som far og trener gjennom hele Jakob Ingebrigtsens (til venstre) karriere. Her avbildet under OL da 21-åringen tok gull på 1500 meter.

Den olympiske mesteren forteller at han har fått fortalt av andre som så løpet at han ikke løp slik han gjorde i kvalifiseringen dagen før.

– Det gir mening, for det samsvarer med sånn jeg følte meg i dag, forteller han.

Etter Gjert først sykemeldte seg som trener, og senere gikk av, har storebror Henrik tatt seg av kommunikasjonen fra «Team Ingebrigtsen» og nå tatt over trenerrollen sammen med Filip Ingebrigtsen.

– Det er Henrik og Filip sammen som er trenerne nå. Vi kjører et opplegg som de setter opp sammen, forteller den yngste av de tre løpebrødrene.

FAR OG SØNNER: Fra venstre: Henrik, Filip, Gjert og Jakob Ingebrigtsen.

– Hvordan er det med Henrik og Filip som trenere, kontra Gjert?

– Helt likt. Ingen forskjeller, svarer 21-åringen.

Nå vender Jakob Ingebrigtsen snuten hjem mot Sandnes, hvor han skal trene seg opp mot sesongdebuten i amerikanske Eugene 28. mai.

– Så må jeg begynne med mengdetrening og kjøre på med en god uke med trening, forteller unggutten.

Familien Ingebrigtsen, kjent gjennom NRKs realityserie «Team Ingebrigtsen», består av syv barn, mor Tone og far og trener Gjert.