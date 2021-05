PÅ FLERE FRONTER: Therese Johaug er verdens beste distanseløper i langrenn. Hun er også en av Norges beste løpere. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Går for OL-kravet på 10.000 meter: Kan ikke love Johaug OL-plass

Langrennsstjernen Therese Johaug stiller lørdag opp på 10.000 meter på Bislett for å klare kravet til sommerens OL i Tokyo. Men det trenger ikke være nok for å få OL-billett, selv om hun klarer det.

– Det kom en mulighet nå som passet bra. Det er ikke sikkert det hadde vært så mange andre muligheter til å løpe 10.000 meter i år, og da har hun valgt å prøve seg på OL-kravet for å ha litt motivasjon, sier Johaug-manager Jørn Ernst til VG.

OL-kravet er på 31.25 minutter. Da Therese Johaug løp 10.000 meter på Bislett i fjor sommer kom hun inn på tiden 31.40 minutter.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø vil ikke spekulere i Johaug og OL. Han kan ikke love henne en OL-plass om hun klarer OL-kravet.

– Nå må vi la Therese få løpe og ha det gøy. Jeg ønsker henne lykke til med prestasjonen. Det er tydelig at løping er en motivasjonsfaktor for henne, jeg håper hun får det til, sier Øvrebø til VG.

Med tiden satt på Bislett i fjor er Johaug løperen med den 24. beste tiden sammenlignet med årets tider. Sheila Chepkirui har løpt på 30,45 i år. Johaug er 55 sekunder bak det. Sifan Hassan er i en egen klasse, hun løp på 29,36 i fjor.

INGEN LOVNAD: Tore Øvrebø, her i et intervju med januar 2018. Foto: Frode Hansen

Øvrebø sier at hovedkriteriet for utøvere er å dokumentere sannsynlighet for å kunne bli topp 12 eller bedre.

– Men det er ikke så matematisk at vi setter tidene opp mot hverandre, sier Øvrebø.

Toppidrettssjefen understreker at Johaug må uttrykke et ønske om å bli tatt ut.

– Løper Therese fort på lørdag, så går det også fort før det blir en dialog med friidrettsforbundet, sier Øvrebø.

Men det er foreløpig ingenting som tyder på at Johaug har ambisjoner om å ta seg til Tokyo for å delta i OL denne sommeren.

– OL-deltagelse er ikke noe mål, selv om hun har som mål å klare kravet. Jeg tror ikke hun har noe mål om å delta i sommer-OL dette året. Det har vi ikke snakket om, sier Ernst.

Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller også blant annet opp i konkurransen arrangert av Tjalve lørdag. Trolig får de «lysharer» til å vise dem hvordan de ligger an underveis.

– Vi skal ha en lyshare som vi setter opp for dem. Da blir det sannsynligvis en hare på 31.00 på Grøvdal, mens det blir 31.25 på Johaug og 33.00 på resten av feltet, sier daglig leder i Tjalve, Mathias Lavik, til NTB.

Johaug sa tidligere denne våren at hun var lysten på å teste seg i EM i friidrett. Men vinter-OL i Beijing i 2022 er det aller viktigste.

– Det er absolutt ski og vinter-OL som er hovedmålet. Alt blir lagt opp etter dette. Det blir ikke tatt noe risiko opp mot det. Løpingen nå er mest for å motivasjon, sier Ernst.

Ole Morten Iversen, landslagstrener i langrenn, er positiv til Johaugs løping.

– Jeg er absolutt for dette. I den perioden vi er i nå er det bare fint å ta noen løpe intervaller og ta noen konkurranser. Jeg skulle gjerne sett at flere gjorde det, sier Iversen til VG.

– Jeg kjenner Therese så godt. Det er ingen tvil om at hun satser på vinter-OL. Hun har holdt på ganske lenge, og jeg er en som oppfordrer til å prøve noe nytt for å holde motivasjonen oppe, sier Iversen.