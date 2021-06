UMULIG Å SLÅ: Jakob Ingebrigtsen forsøkte hele 2019 og 2020 å slå Timothy Cheruiyot, men lyktes aldri. Foto: DANIEL COLE / POOL

Cheruiyot utelatt fra OL-troppen: – Øker sjansene til Ingebrigtsen

Verdens beste utøver på 1500 meter de siste årene, Timothy Cheruiyot (25), klarte ikke å kvalifisere seg til Kenyas OL-tropp. Det kan være godt nytt for Jakob Ingebrigtsen (20).

Timothy Cheruiyot er regjerende verdensmester på 1500 meter, men under den kenyanske OL-kvalifiseringen gikk det galt. Verdensstjernen klarte ikke å ta seg til sommerens mesterskap. Athletics Kenya har lagt ut hele OL-troppen på Twitter, der er ikke Cheruiyots navn å finne.

Bare tre utøvere får reise til OL, Cheruiyot ble nummer fire i kvalifiseringen bak Charles Simotwo, Kamar Etyang og Abel Kipsang. To utøvere gikk direkte til OL, mens en siste ble plukket ut av et panel. Der valgte det kenyanske forbundet å vrake stjerneløperen og heller følge resultatlisten.

Cheruiyot er Jakob Ingebrigtsens største konkurrent på 1500 meter. De har møttes 11 ganger - i samtlige løp har kenyaneren gått seirende ut. Cheruiyot har ikke blitt dårligere enn 2.-plass i løpet av de siste fire årene, og har bare tapt tre løp siden starten av 2018. Han er regjerende verdensmester på distansen.

Dette er Timothy Cheruiyot Alder: 25 (født 20. november 1995) Øvelser: 1500 meter Pers. rekord: 3.28,41 min. Cheruiyot vs. J. Ingebrigtsen: 11–0 Meritter: VM-gull i 2019, VM-sølv i 2017 Aktuell: Jakob Ingebrigtsens OL-rival ute av den kenyanske troppen etter mislykket uttaksløp. Vis mer

Tidligere VM-løper og norgesmester på 5000 meter, Sindre Buraas (32), mener fraværet av Cheruiyot i OL er godt nytt for Jakob Ingebrigtsens (20) gullsjanser i Tokyo.

– Det har jo på en måte bare vært Cheruiyot som har jevnlig slått Jakob. Han var Ingebrigtsens desidert største utfordrer, så sjansene til Ingebrigtsen øker betraktelig. Cheruiyot er en som åpenbart har hatt kontroll på Ingebrigtsen de siste årene, sier nordmannen med fjerde raskest tid på 5000 meter gjennom tidene.

– Hvordan blir det for Ingebrigtsen å bære det store favorittstempelet?

– Jeg tror ikke det påvirker hans forberedelser så mye. Men han blir kanskje enda mer sikker på at å løpe 1500 meter er det riktige valget kontra 5000 meter. Han har sikkert hatt et lite dilemma i hodet. Jeg bare håper han ikke tenker sånn... hvis man vinner, så var ikke han der. Men alle utøvere er en del av gamet. Å vinne et OL-gull starter i kvalifiseringen. Jeg synes ikke det tar bort noe på prestisjen, mener Buraas.

Ingebrigtsen løp nylig inn til ny europarekord på 5000 meter da han smadret feltet i Firenze. Verdensrekordholder på 5000 og 10 000 meter Joshua Cheptegei var blant utøverne som måtte i tapt for 20-åringen.

Etter løpet i Kenya ble Cheruiyot sett hinkende ut av banen og inn i et legetelt. Det er uvisst hvor alvorlig skaden er.

– Han har vært best, det er ikke mer å si om det. Han har vunnet alt. Men jeg tror ikke Jakob jubler over det. Han vil slå alle. Nå får han konkurrere mot de som står på startstreken, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.