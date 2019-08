REKORDMANN: Karsten Warholm etter å ha senket europarekorden på 400 meter hekk i London 20. juli til 47,12 sekunder, som er gjeldende årsbeste tid i verden. Lørdag kan han bli tredjemann i verden under 47 sekunder. Foto: John Walton / PA Wire

Warholm om drømmegrensen: – Jeg banker på døren

PARIS (VG) Karsten Warholm (23) gir uttrykk for at veldig mye ligger til rette for at han kan senke sin europarekord for tredje gang på to måneder – og se «magiske» 46 sekunder på resultattavlen.

– Jeg har alltid tenkt at det er en grense jeg skal ta. Men nå står jeg på en måte og banker på døren. Det er bare to som har løpt på 46 (sekunder) før. Det er et magisk tall, sier Karsten Warholm til VG etter sin internasjonale pressekonferanse her i Paris fredag kveld.

NRK 1 viser Diamond League-stevnet i Paris lørdag fra klokken 19.50. Karsten Warholm løper 400 meter hekk klokken 20.03, Filip og Jakob Ingebrigtsen 1500 meter klokken 20.35. Sondre Guttormsen hopper stav fra 19.09.

Abderrahman Samba (23), som er usikker til VM og ikke løper i helgen, var Warholms overmann på 400 meter hekk gjennom hele forrige sesong. Da løp han 46,98, her på Stade Charléty 30. juni. Kevin Youngs 27 år gamle verdensrekord er 46,78, satt under OL i Barcelona i 1992.

Norges regjerende verdensmester mener 400 meter hekk på 47 sekunder betyr at du er i verdensklasse.

– 46 sekunder. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det nivået en gang. Det ville være en «ultimat» anerkjennelse overfor meg selv om det skulle gå, sier Karsten Warholm.

Av alle i startfeltet på Stade Charléty lørdag er det kun han som har klart å komme ned på 47 sekunder denne sesongen. Det har han gjort flere ganger, blant annet 47,33 på Bislett 13. juni.

Det var europeisk rekord. Fem uker senere senket han den til 47,12 i London, som er årsbeste i verden – 4/100 foran amerikaneren Rai Benjamin på 2. plass. Da touchet han femte hekk og «pyset ut» foran den tiende og siste. Vel å merke etter å ha løpt «sinnssykt» så langt.

– Er det realistisk at du kan senke europarekorden for tredje gang i løpet av to måneder?

– Jeg føler jeg må si at jeg er i en form der alt er mulig. Tiden begynner å bli veldig bra, og jeg tror det er en sjanse for at jeg kan senke den. Men det er ufattelig mye som må stemme. Jeg må løpe ni hekker like bra som i London. Det krever at ting sitter, svarer Karsten Warholm.

Det gjorde det under NM på Hamar 3. august. Da klarte han for første gang å fullføre 400 meter hekk ved hjelp av 13 steg mellom hver hekk, som er optimalt med tanke på et «perfekt» løp. Tiden ble 47,43 sekunder, i ensom majestet.

To dager før lag-EM for to uker siden ble han matforgiftet etter å ha spist en kyllingburger. Han måtte droppe mesterskapet i Sandnes, men var tilbake i trening tre dager etter magesjauen. Han gikk ned et par kilo og veier fortsatt ett kilo mindre enn før den satte inn. Han mener det er en perfekt matchvekt.

Perfekt mener han også at temperaturen ser ut til å bli her i Paris lørdag kveld. Det er meldt 28 grader. Det nye banedekket på Diamond League-stadion karakteriserer han som helt klart best. Det er hardt, med en veldig god sprett. Det er raskt.

– Det blir kanon. Jeg så at det skal bli lite vind også. Det kan faktisk bli de beste forholdene jeg har løpt i dette året, mener Karsten Warholm.

– Han har ikke tenkt å skrubbe. Vi gønner på og teller opp etterpå. Vi har bare fokus på dette nå. Det kommer sikkert til å bli «all out». Det ville overraske meg hvis det ikke blir slik, sier Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes til VG.

På spørsmål om hvor lett – det vil si vanskelig – det er å fremprovosere engasjement for å løpe fort her, med tanke på at Paris-konkurrentenes årsbeste er langt fra å være i nærheten av Warholms, svarer Alnes at det er lettere enn i NM.

– Kyron McMaster (i startfeltet lørdag) har slått Karsten ved flere anledninger, påpeker Alnes.

– Det er ett år siden?

– Vi får bruke det for alt det er verdt, svarer Leif Olav Alnes.

På spørsmål fra VG om han etter tre uker uten konkurranseløp er rastløs, som kua som bli sluppet på beite første gang på våren, svarer Karsten Warholm at det er en passende beskrivelse.

– Det er fint. Det er en jævla god følelse å ha før du skal ut for å løpe, sier han.

Han vedgår at han kan risikere å bli for grådig når han nå åpenbart er veldig sulten på å komme seg under 47 sekunder. Han sier at det er den beste måten å ødelegge løpet på. Da er det bra å ha en gammel traver, trener Leif Olav Alnes, som hele tiden minner ham på at «et bra løp» er den beste innstillingen.

– Med «under 47» kan det fort bli høye skuldre. Det beste er å tenke «bra løp». Jeg er lært opp til at det er godt nok. Men jeg kommer til å løpe som om Zürich aldri vil komme, sier Karsten Warholm med tanke på at Diamond League-finalen i Sveits – der store penger står på spill – er allerede kommende torsdag.

Publisert: 23.08.19 kl. 21:03

