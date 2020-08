SEIER: Karsten Warholm imponerte i Monaco. Nordmannen slo banerekord i fyrstedømmet. Foto: MATTHIAS HANGST / X01348

Warholm overlegen i Monaco - slo 28 år gammel rekord

Karsten Warholm (24) varslet at formen var god og skuffet ikke i årets første løp på 400 meter hekk. 24-åringen satte banerekord på den tradisjonsrike banen i Monaco.

Sunnmøringen kom i mål på tiden 47.10.

- Det er et enormt løp. Tett på verdensrekorden nok en gang og dominerer dette stort, sa NRK-kommentator Jann Post som mente Warholm kunne truet verdensrekorden dersom han hadde hatt flere løp tidligere i år.

Men corona-epidemien har satt stopper for nesten alt av friidrett på internasjonalt nivå.

- Han vinner med et hav her, sa Vebjørn Rodal fra kommentatorbua.

Verdensrekordholder Kevin Young var tidenes raskeste i fyrstedømmet med 47.60 før årets Diamond League-stevne. Rekorden ble satt i 1992, fem dager etter amerikaneren satte verdensrekord i OL på 46.78.

Warholm hadde et uttalt mål om å slå banerekorden, og innfridde til forventningene. Løpet er hans nest raskeste i karrieren og den delt sjuende raskeste tiden i friidrettshistorien.

Nordmannen banket ut av startblokkene i kjent stil, og det ble raskt klart at konkurrentene i holdt det samme nivået. Yasmani Copello, Ludvy Vaillant, Constantin Preis og Rasmus Mägi ble parkert underveis over hekkene, og Warholm ble aldri truet på oppløpet.

Copello ble nummer to på 49.04. Mägi tok tredjeplassen med tiden 49.23.

Warholms sesongåpninger 30. mai 2019, Stockholm: 47.85

31. mai 2018, Roma: 47.82

15. juni 2017, Oslo: 48.25

4. juni 2016, Florø: 49.62 Vis mer

Det har vært mye usikkerhet knyttet til stevnet i Monaco. Coronapandemien har for det første gitt en uvant oppladning til løpet. Fredagen løp var første gang Warholm konkurrerte på 400 meter hekk på nesten ett år. Ikke siden VM-finalen i september 2019 hadde 24-åringen løpt favorittdistansen.

For det andre har skapte viruset usikkerhet rundt om Warholm i det hele tatt skulle delta. Før utøveren og trener Leif Olav Alnes satte seg på flyet til Frankrike og Monaco, ble landene markert «røde» av norske myndigheter. Teamet fikk dispensasjon til en arbeidsreise og valgte likevel å reise sørover, noe som betyr at de må ti dager i karantene ved hjemreise.

Tidenes raskeste 400 meter hekk-løp Topp 10-listen (året tiden ble satt i parentes)

1. Kevin Young: 46.78 (1992) 2. Karsten Warholm 46.92 (2019) 3. Abderrahan Samba 46.98 (2018) 3. Rai Benjamin 46.98 (2019) 5. Edwin Moses 47.02 (1983) 5. Rai Benjamin 47.02 (2018) 7. Bryan Bronson 47.03 (1998) 8. Karsten Warholm 47.10 (2020) 8. Samuel Matete 47.10 (1991) 9. Karsten Warholm 47.12 (2019) 10. Edwin Moses 47.13 (1980) Vis mer

Før løpet varslet Warholm at formen var god og at han skulle gå «all in» i Monaco. Hovedkonkurrentene Abderrahman Samba og Rai Benjamin stilte ikke til start i Monaco, noe som gjorde at den norske friidrettsstjernen var villig til å ta større sjanser.

– Det kan slå dårlig ut ved at man svir av for mye bensin og tar for små marginer på hekkene. Jeg gir alltid full gass, men når de to ikke er der, kan jeg ta større sjanser hva angår sluttiden, sa Warholm til VG i forkant av løpet.

Nordmannen, Samba og Benjamin er tre av totalt fire som har løpt under 47 sekunder på 400 meter hekk gjennom tidene. Warholms bestetid er 46.92, mens de to andre har 46.98.

