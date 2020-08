TV-DUO: Ja, de ler, Leif Olav Alnes og Karsten Warholm. Men godt vennskap er bare én av uendelig mange faktorer som har ført utøveren til toppen av friidrettsverden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Warholm om dokumentar: – Driter i om det er dårlig for imaget mitt

OLYMPIATOPPEN (VG) Karsten Warholm og Leif Olav Alnes håper et brutalt ærlig innblikk i deres hverdag kan forklare hvordan en sunnmøring ble best i verden. Duoen er imidlertid litt bekymret for hvordan de faktisk kommer ut i dokumentaren.

I forkant av Bislett Games i 2017 sendte NRK Karsten Warholm ut på gaten med mikrofon i hånden. Spørsmålet: «Vet du hvem Karsten Warholm er?». Folks svar: «Nei».

Tre år og to VM-gull senere er situasjonen en helt annen. Nå får sunnmøringen og hans trener Leif Olav Alnes egen dokumentarserie på statskanalen. Og selv om Warholm for lengst har blitt et velkjent navn for den gjengse nordmann, håper friidrettsstjernen å få vist frem nye sider i «Karsten og Leif».

– Jeg vil ikke si at vi har gått i en felle, men jeg og Leif har blitt de glade guttene som får gode resultat. «De gutta ler seg til resultat», sier folk. Det kan vi kanskje takke oss selv for, men dette ble et oppgjør: Vi står på, trener og har problemstillinger som vi løser eksepsjonelt. Det er en grunn til at vi står på toppen av seierspallen – det er ikke tilfeldigheter. Det har blitt viktigere og viktigere for meg å formidle, forteller Warholm på et møterom på Olympiatoppen i Oslo.

– Vi har jo et mantra som alle er drittlei av, men som fortsatt kommer til å gjelde: «Godt gjort er bedre enn godt sagt». Når du opptrer i det offentlige rom har vi det ganske artig, men det er ikke slik at vi har fliret oss til to VM-gull, supplerer Alnes.

«Dårlig for imaget ditt»

Uten coronapandemien hadde serien aldri blitt laget. Forespørslene om en serie har vært der tidligere, men det var nå eller aldri for de to. I NRKs rikholdige arkiv ligger det historiske Warholm-klipp, og gjennom de siste månedene har Warholm og Alnes gitt et «unikt innblikk» i treningshverdagen.

Friidrettsstjernen kan ikke garantere at han vil få et tøffere image etter seieren, for tull og latter blir det. Dokumentaren kommer imidlertid til å være brutalt ærlig og åpen – for det finnes ikke et alternativ. Imagebygging er et fremmedord for Warholm, som var så nære verdensrekorden i sitt siste løp på 400 meter hekk:

– Jeg ble konfrontert med noen som sa: «Dette er dårlig for imaget ditt». Men det gir jeg jo faen i. Imaget mitt er ikke noe jeg «faker» for at andre skal like meg bedre. Imaget mitt er forhåpentligvis mine gode sider og mine dårlige sider. Det er hele meg, innleder han.

– Selvfølgelig prøver jeg å skru på et filter når jeg har en mikrofon i ansiktet, men det betyr ikke at jeg er en annen person enn den jeg er. Tankene mine er forhåpentligvis gjennomtenkt, og jeg prøver alltid å reflektere personligheten min uansett hvor jeg opptrer. Det er viktig for meg å vise at det man ser ikke er overfladisk. Det er et resultat av den innstillingen vi har til ting. Der mener jeg at dokumentaren er unik, at vi har tatt av litt av filteret og sluppet enda mer opp. Jeg driter i om det er dårlig for imaget mitt, sier Warholm.

– Unik historie

24-åringen startet karrieren på forblåste friidrettsbaner på Nordvestlandet. Med havet som nærmeste nabo, var det naturlig å se mot verden – og ved hjelp av knallhard trening har det blitt to VM-gull og ett EM-gull på merittlisten.

I fjor vant han også Diamond League sammenlagt, etter å ha gått ubeseiret gjennom sesongen. På veien løp han tidenes nest raskeste løp på 400 meter hekk. Et utsatt OL er det neste store målet for sunnmøringen.

– Prestasjonsmessig er det en unik historie, at en nordmann vinner to VM-gull i en sprintøvelse i friidrett. Det er sjelden vare, og vi skal ikke utelukke at det kommer til å være sjelden vare i fremtiden også. Også er det et håp om at en dokumentar kan vise noe av årsakene til at det ble sånn. Det er mye latter, men det er ikke det som gjør det, sier Alnes.

TRENER OG ELEV: Alnes har formet Warholm fra tikjemper til hekkeløper. Duoen har et unikt samarbeid som bærer fruktet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nervøs før premieren

NRK har lenge sendt en dokumentarserie om familien Ingebrigtsen. Men Warholm er ikke ute etter å kopiere friidrettskollegaene.

– Vår dokumentar blir forhåpentligvis litt mer dokumentar-ish – at vi har litt mer tilbakeblikk på de tingene som har skjedd og får forklart hvordan det har skjedd. Det blir kanskje litt mer nørding, mer dyptgående friidrett, sier Warholm før han og Alnes begynner å tenke over at de faktisk ikke har sett så mye av sin egen serie.

Frykten for det endelige sluttproduktet slår inn – om de faktisk får formidlet det de ville. For duoen innser at deres interesse for friidrett overgår landsgjennomsnittet, mens NRK allerede har lagt ut et klipp av Alnes som synger under en treningsøkt.

– Det er ofte en dragkamp mellom hva som er severdig og hva man burde se, mener Alnes.

– Det er jeg jævlig nervøs for faktisk. Det er et godt poeng. Det kan være at det går rett skeis, ler eleven, som samtidig spøker med at Alnes burde melde seg inn i et mannskor ved første anledning.

les også Warholm jakter rekord etter kongelig frieri: – Kan ta større sjanser

– Det er litt humor, litt situasjonskomikk, som kanskje er morsomt for dem som er der, men som kan se helt tragisk ut i en annen sammenheng, sier Alnes om sangstemmen.

– Vi har gjort vårt beste for å forklare noen av grunnene til at vi har gjort det bra. Hvis det går dårlig, får vi skylde på regissøren, smiler Warholm.

«Karsten og Leif» har premiere 29. august på NRK1.

Publisert: 26.08.20 kl. 17:07

