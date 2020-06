Ingebrigtsen vant stjerneduell: Mener corona-krisen har vært en gavepakke for ham

BISLETT STADION (VG) Henrik Ingebrigtsen (29) imponerte og vant 5000-meteren under Boysen Memorial på Bislett stadion på 13,19.65. Den skadeforfulgte løperen mener Covid 19-perioden har gitt ham en opptur.

På Bislett Stadion mandag kveld rykket han fra samtlige løpere i siste halvdel av løpet og blant annet måtte maratonprofilen Sondre Nordstad Moen slippe. Mot slutten jaktet Sandnes-løperen en tid på under 13.20, noe han også klarte med 35 hundredeler. Nå har han høye mål for resten av sesongen.

– En plass mellom 13.05 og 13.10 burde jeg kunne ende opp på i slutten av denne sesongen, sier Ingebrigtsen til mediene etter løpet.

Der var han rundt fire sekunder bak sin personlige rekord.

– Faktisk har hele covid 19-situasjonen som vi er oppe i egentlig vært en gavepakke for meg, sier Ingebrigtsen som har vært forfulgt av skader gjennom flere år.

– Hver sesong har vært slik at jeg må skynde meg for å rekke første løp og deretter skynde meg til å lappe meg sammen til neste løp og så er det mesterskap. Så det blir ingen tid til å bygge stein på stein i det tempoet jeg bør, sier Ingebrigtsen til mediene på Bislett Stadion.

Han påpeker at han har fått gjort dette nå og har fått trent bedre gjennom en fem måneder lang periode enn han noensinne har fått gjort.

– Jeg håper å bygge videre på dette helt mot Tokyo, sier Ingebrigtsen og mener med det OL som er utsatt med ett år..

Etter 5000-meteren mente mente Ingebrigtsen at feltet tapte noen sekunder for mye halvveis i løpet, men kroppen så meget frisk ut mot slutten av løpet.

– Kroppen responderer bra. Jeg har mer inne men det er godt å få ut dette på en mandag kveld på Bislett, sier Ingebrigtsen etter å ha løpt ned rundetidene kraftig mot slutten.

STERK LØPING: Henrik Ingebrigtsen løp inn til en solid seier på 5000 meter på Bislett mandag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Sindre Buraas tok føringen på 5000-meteren og skulle etter planen være hare i opp ot i åtte minutter på rundetider på 65 sekunder. Ingebrigtsen la seg i rygg sammen med Sondre Nordstad Moen.

Løperne passerte 2000 meter på 5.26 og det måtte svært solid fart til for at Ingebrigtsen skulle komme seg ned på solide tider rundt 13.20. Da Buraas ga seg etter rundt 2500 meter overtok Ingebrigtsen føringen. Da hadde det gått noen sekunder for tregt i starten av løpet, noe Ingebrigtsen også bemerket.

Noen hundre meter senere stivnet Nordstad Moen da Ingebrigtsen rykket og bare Zerei Kbrom Mezngi klarte å følge Ingebrigtsen. Men det varte ikke lenge da Sandnes-løperen trykket til og senket rundetidene og løp fra de andre i ensom majestet.

Ingebrigtsen har vist god form tidligere i denne spesielle friidrettssesongen. Han løp i mai på 13.32 på 5 kilometer gateløp i Stavanger. Der han var noen sekunder bak broren Jakob.

På Bislett stadion mandag kom motstanden blant annet fra tidligere europarekordholder på maraton Sondre Nordstad Moen (29).

Løpet var det tredje løpet for Henrik Ingebrigtsen denne sesongen. Under Impossible Games 11. juni ble han slått med 3,7 sekunder av sin bror Jakob på 2000-meteren. Det var også en landskamp mellom Norge og Kenya, der løperne løp distansen i hvert sitt land. Nordmennene knuste kenyanerne.

Der løp Jakob Ingebrigtsen inn til europeisk rekord på distansen:

Fremover venter trolig flere internasjonale stevner for Ingebrigtsen-brødrene i det som blir en kort banesesong. Til Stavanger Aftenblad bekreftet Gjert Ingebrigtsen deler av sesongplanen for hans sønner og at alle brødrene blant annet skal løpe i Monaco 14. august.

Sigrid Jervell Våg vant kvinneklassen på 16.12,11 foran Vienna Søyland Dahle på 16.14,87.

