BISATT I ULLERN: Svein Arne Hansen ble minnet i bisettelsen i Ullern kirke onsdag formiddag. Foto: Berit Roald

Svein Arne Hansen bisatt i Ullern kirke

BISLETT STADION (VG) Svein Arne Hansen ble bisatt i Ullern Kirke i dag. Senere var det minnestund på hans gamle lekegrind - Bislett Stadion.

– Vi har mange gode minner med ham, og vi ser ham jo for oss her i dag, han hadde snakket med alle. Han var en som hjalp oss dit vi skulle, sier den tidligere spyd-dronningen Trine Hattestad.

Hun er en av mange som møtte opp på Bislett stadion for en minnestund til ære for den tidligere friidrettslederen Svein Arne Hansen. Hansen ble bisatt i Ullern Kirke onsdag formiddag.

– Livet hans var intenst, og han betydde mye for veldig mange. Det gjorde han helt til slutten, sier Hattestad.

Hansen ble 74 år gammel, og gikk bort den 20. juni.

– Han var med på absolutt alt vi deltok på rundt om verden, og det blir veldig rart at han ikke står i døra på Bislett Games neste år, sier verdensmester i hopp, Hanne Haugland.

I løpet av sitt lange liv i friidretten, var han blant annet president i Norges Friidrettsforbund og det Europeiske friidrettsforbundet.

– Jeg regnet han som en av mine nærmeste venner, og jeg er veldig takknemlig for tiden vi hadde sammen, sier den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe.

Coe og Hansen ble så nære venner at også familiene deres kjente hverandre godt. De jobbet tett på den idrettspolitiske arenaen i mange år.

– Han samlet informasjon på samme måte som han samlet på frimerker, og han var utrolig glup. Vi hadde mange fine samtaler om sporten og hva vi vi har sett, sier Coe.

Steinar Hoen var Hansens nestkommanderende i Bislettalliansen, før han senere tok over som stevnegeneral for Bislett Games. Den tidligere europamesteren i høydehopp gir Hansen mye av æren for sin reise.

– De 74 årene han levde, levde han virkelig til det fulle. Alle vil huske Svein Arne fra sitt beste, og jeg tror han vil etterlate seg et stort ettermæle, og et stort tomrom. En person som dette kan ikke lages, han er født sånn, sier Hoen.

Publisert: 01.07.20 kl. 12:24

