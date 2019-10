Gjert Ingebrigtsen etter forsøksdramaet på 1500 meter: – Filip blir sint

DOHA/OSLO (VG) Filip Ingebrigtsen endte på fjerdeplass – godt nok for semifinale – i sitt heat, men det skjedde ikke uten dramatikk. Med noen hundre meter igjen ble det knuffing med en etiopier som gikk i bakken. Jakob Ingebrigtsen gikk enkelt videre fra første heat.

– Filip blir sint og det er ikke lurt. Hvis man blir sint, så kan det overstyre fornuften. Det er enkelte situasjoner der han rett og slett blir sint, og det skjedde i dag, forklarer far og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Alltid litt drama rundt Team Ingebrigtsen, hva tenker du om det?

– Det blir jævla bra TV, da, svarer Ingebrigtsen på VGs spørsmål.

– Knall og fall er den største bekymringen, sånn er det i mellomdistanse, sier Gjert, som er «nokså sikker» på at det blir sånn også i morgendagens semifinale.

Slik utspant dramaet seg:

Først løp Teddese Lemi inn i Filip Ingebrigtsen ved et baneskifte, deretter så det ut til at nordmannen ga ham en knyttneve i ryggen – og kort tid etterpå lå etiopieren i bakken. Diskusjonen dem i mellom fortsatte etter løpet, der Lemi umiddelbart gikk bort til Ingebrigtsen. Fristen for å levere inn protest var 20.09 og like etterpå fikk de norske mediene følgende beskjed fra friidrettsforbundets pressesjef, Knut Skeie Solberg:

– Det er lagt inn protest fra Etiopia og Australia, men ingen involverer Filip. De ber om at Lemi skal få lov til å løpe semifinale, men ingen ber om at Filip skal ut. Men den protesten gjorde at dommeren så gjennom alt på nytt. Jeg ble kalt inn på videorommet, og videodommeren synes det ser mye verre ut på video enn det er i virkeligheten, og har kommet til konklusjonen om at det er en race incident, og at det som ser ut som knyttneven fra Filip er noe som bare skjer i løpet. Filip er derfor videre.

Endelig frist for å endre protesten var 22.25 norsk tid, ifølge Morten Olsen i friidrettsforbundet.

– Gjorde du noe galt?

– Nei, perfekt, sa Filip Ingebrigtsen i et kort svar til VG etter løpet.

– Det smarteste etioperen kan gjøre er å holde seg i ro. Man krysser ikke banen på den måten der, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til den norske pressen.

– De må jo ikke gjøre alt så jævla spennende, fortsetter han – og sikter da til at Filip måtte hoppe over en australier i starten av løpet og så knuffeepisoden, men sier han ikke er urolig med tanke på en eventuell protest.

– Jeg er 110 prosent sikker, 120! Så legger jeg på litt så sier vi 150 prosent sikker, svarte han på spørsmål om sannsynligheten for at Filip Ingebrigtsen fikk løpe semifinale.

Yngstemann videre fra første heat

Jakob Ingebrigtsen (19) så ut til å ha kontroll fra start til mål, der han på sedvanlig Ingebrigtsen-vis la seg på halen av feltet fra start og sparte krefter til den avgjørende fasen av løpet. Da det gjenstod to runder startet han ferden fremover og begynte å plukke løpere i yttersving – og langt mer dramafritt enn på 5000 meter forsøket forrige fredag. Seks-syv løpere passerte mållinjen nesten likt, men 19-åringen var først og kunne gi bicepsen et velfortjent kyss.

– Jeg trengte sisterunden her til å åpne opp de andre girene, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK etter løpet, og medgir at det ikke er helt ideelt å løpe en 5000 meter før en 1500 meter.

Dermed lever drømmen om å bli tidenes yngste verdensmester på 1500 meter. Jakob Ingebrigtsen har nest best tid i 2019 så langt med 3.30,16 minutter, kun slått av Timothy Cheruiyot som løper i heat to av tre sammen med Fili Ingebrigtsen.

FØRST OVER STREKEN: Jakob Ingebrigtsen passerer streken og tar seg videre til semifinalen på 1500 meter i VM. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

