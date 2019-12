HOPP-SJOKK: Ingar Kiplesund fra Trondheim slettet den 46 år gamle norgesrekorden i lengde i august og satser mot Tokyo-OL. For halvannet år siden kom han hjem med halen mellom bena etter et mislykket USA-opphold. Foto: Erik Johansen

Norges OL-håp om USA-nedturen: – Det var ikke noe for meg

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Norges nye lengde-håp Ingar Kiplesund (23) avsluttet USA-eventyret tre og et halvt år før planlagt.

Med et hopp på 8,10 meter slettet trønderen Kristen Fløgstads 46 år gamle norgesrekord (8,02) i lengde 17. august i Sierra Nevada i år. Ingar Kiplesund mener han «hadde mye mer i banken» i høyden i Spania og kunne strukket seg til 8,25 meter med «en skikkelig hyler». Det vil si full klaff.

Det er langt fra hva han kan si om det han for to år siden trodde skulle bli et USA-eventyr, det som skulle gi ham en rivende utvikling.

Med scholarship (studiestipend) i bagasjen flyttet han til University of Tennessee i Knoxville. Planen var at oppholdet skulle vare i fire år, og at han skulle bli en mye bedre lengdehopper (samt attraktiv utdanning). Fem og en halv måned senere flyttet han hjem, etter å ha blitt en dårligere lengdehopper.

Ingar Kiplesund nummer 6 i Europa Ingar Kiplesund har hoppet over åtte meter flere ganger etter at han kom tilbake fra sitt mislykkede USA-opphold. På rankingen for Europa ligger han på 6. plass sesongen 2019. 1) Miltiadis Tentoglou, Hellas – 8,32 meter 2) Thomas Montlér, Sverige – 8,22 meter 3) Hector Santos, Spania – 8,19 meter 4) Eusebio Caseres, Spania – 8,19 meter 5) Izmir Smajlaj, Tyrkia – 8,11 meter 6) Ingar Kiplesund, Norge – 8,10 meter

– Treningen fungerte ikke. Det var ikke gøy. Jeg opplevde en ovenfra og ned-holdning. Det var militært. Du fikk beskjed om hva du skulle gjøre, og så «hold kjeft». Det var ikke slik vi er vant til i Norge, der du har din egen stemme, forklarer han med tanke på retretten.

– Det var etter typisk amerikansk modell. Litt gammeldags. Det var mye tung og seig trening. Min styrke er elastisiteten. Jeg mistet den. Det var ikke noe for meg, tilføyer han.

Fasilitetene og miljøet utenfor treningsbanen var det ingenting i veien med. Verdens raskeste mann Christian Coleman trente samme sted. Ivar Kiplesund ville komme seg bort fra Trondheim fra den daglige tralten. Men i utlendighet gikk det opp for ham hvor «fantastisk» Nidelva, Nidarosdomen, Bakklandet og Lerkendal er.

Nå deler han hybel med en kvinnelig spydkaster og en mannlig ishockeyspiller på Byåsen, og stortrives under trener Frank Brissach.

– Det var den klassiske: Jeg trodde gresset var grønnere på den andre siden. Det var ikke det. Det var gjørme, tilføyer Ingar Kiplesund – som «by the way» ikke er skåret for tungebåndet.

– Her har jeg alt jeg trenger. Olympiatoppen i Oslo er ikke noe bedre enn Olympiatoppen i Trondheim, understreker han på spørsmål om han har vært inne på tanken om å flytte sørover for å bli en del av toppidrettsmiljøet som sogner til Olympiatoppen ved Sognsvann.

Da han etter innendørssesongen i USA skulle stevnedebutere for «skolelaget» sitt utendørs i Los Angeles, fikk han seg enda en overraskelse. Treneren trakk seg så å si på dagen, forteller Kiplesund.

– For meg var det egentlig bra, fordi treningen hans ikke passet meg. Det var litt «blessing in the sky» for meg, fordi det ga meg anledning til å dra hjem, sier han.

Topp fem i verden 2019: 1) Tajay Gayle, Jamaica – 8,69 meter 2) Juan Miguel Echevarría, Cuba – 8,65 meter 3) Zarck Visser, Sør-Afrika – 8,41 meter 4) Shoutarou Shiroyama, Japan – 8,40 meter 5) Jeff Henderson, USA – 8,39 meter

Han ga treneren som steppet inn en sjanse. Men etter om og men, fant han ut at han ikke ville risikere å kaste bort tre og et halvt år.

Formen hans i høst mener han har vært som «natt og dag» sammenlignet med samme tid i fjor. Han fikk en såkalt invitasjon til å delta i friidretts-VM i Doha fra World Athletics (tidligere Det internasjonale friidrettsforbundet). Men den kom for sent til at Ingar Kiplesund – som trener 16 timer i uken og studerer full tid for å ta en mastergrad i idrettsvitenskap – syntes det var forsvarlig å dra.

Han ser imidlertid ingen hinder for at han skal klare å ta OL-kravet på 8,22 meter, eller rake til seg tilstrekkelig rankingpoeng for å få Tokyo-billett i et og annet Diamond League-stevne. Han er imidlertid skeptisk til at World Athletics OL-krav er høyere enn noen gang. Til Rio-OL var det 8,15 meter, til VM i Doha 8,17 meter.

– Samtidig som de kjemper mot doping, setter de opp kravene til deltagelse. Nivået blir ikke høyere fordi «folk» slutter å dope seg, mener Ingar Kiplesund og hevder at «nivået er ikke så høyt» som før: 7.80 til 7,90 meter gir topp fem-plassering i Diamond League.

Han tror imidlertid det vil gå fint og at det vil bli gøy med to internasjonale mesterskap – med et par uker mellomrom – neste sommer.

– Jeg er ikke redd for å si at jeg sikter mot medalje i Paris. Det ser jeg som veldig realistisk, sier han med tanke på EM 25. til 30. august (lengdefinalen 27. august).

