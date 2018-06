Bislett-skandale – verdensstjerner løp med for høyt hinder: - Flaut!

Publisert: 07.06.18 20:59 Oppdatert: 07.06.18 21:58

FRIIDRETT 2018-06-07T18:59:25Z

BISLETT (VG) Verdensmester Emma Coburn (27) og Karoline Bjerkelig Grøvdal (27) fortvilte etter at de måtte løpe tre runder med «herrehøyde» på det ene hinderet. 3000 meter hinderløpet på Bislett Games ble ødelagt av en gigantisk arrangørtabbe.

– Vi løp tre runder med herrehøyder på det ene hinderet. Vi vinket og prøvde å få dem til å endre det, og til slutt måtte mannen min inn på banen og si fra til dem at de måtte endre høyden, sa Coburn til NRK etterpå.

Det var surrealistiske scener som utspant seg foran 15.000 tilskuere på Bislett. Flere av løperne slet med å komme seg over det ene hinderet som altså ikke var justert til riktig høyde.

– Er det en skandale? Ja, selvfølgelig er det det, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal på VGs spørsmål.

– Du blir jo litt sjokkert, for du tenker ikke at slike ting skal kunne skje. Det er ganske stor forskjell. Vi har 76 cm og guttene 84 cm tror jeg, forklarte Grøvdal.

Men herrene løper ifølge «Store norske leksikon » er 15 cm høyere – 91,4 cm. Stevneleder Terje Hoffmann bekrefter dette:

– Vi gjorde en stor feil. Det påvirket de tre første rundene, men ikke de fire siste. Det var 91 cm høye hindere, og de skulle vært 76. Vi ber om unnskyldning, sier han.

– Det skal ikke skje, og ikke kjent med at det har skjedd før, legger Hoffmann til.

– Føles det flaut?

– Ja! Dette er skikkelig flaut. Jeg kan garantere at dette ikke vil skje neste år. Da skal det dobbelt og trippelkontrolleres

– Latterlig

Kaoset som utspant seg beskrives av Grøvdal:

– De holdt på å justere høyden mens vi løp. Jeg tenkte «hva skal vi gjøre nå». Det blir jo litt latterlig til slutt, forklarer 27-åringen.

– Hva har du sagt til arrangøren?

– Jeg har ikke snakket med dem, men det er veldig dumt for Bislett. Det skal ikke skje. Det blir et irritasjonsmoment for alle, som begynner å hoie og skrike. Det påvirket mange ting og det blir bare surr.

Grøvdal kom i mål på tiden 9.29,94. Det holdt til en skuffende syvendeplass for det norske EM-håpet på distansen. Sesongåpningen på Bislett ble ingen god opplevelse. Hun hadde også mageproblemer før start.

– Det var ikke alvorlig, men alle vet hvordan det er å ha dårlig mage. Det gjør det ikke lettere å komme over for høye hindere. Jeg har aldri sett sånne ting skje før. For min del var løpsformen bra, oppsummerer hun.

Søndag løper 27-åringen 1500 meter i Stockholm, men det er 3000 meter hinder som er distansen hun satser på i EM i Berlin til høsten.

Coburn ledet an et knallsterkt felt på 3000 meter hinder der også Grøvdal var med. Det var den amerikanske verdensmesteren Coburn som gestikulerte voldsomt, og hun fortalte til NRK at mannen hennes reagerte og fikk gjort arrangøren oppmerksom på tabben.

Funksjonærene forsøkte å rette opp tabben, men klarte i første omgang bare å justere høyden på den ene siden av hinderet, som ble snudd med den laveste siden innerst mot lista.

– Mentalt og følelsesmessig hadde det noe å si, men jeg vet ikke hva det hadde å si rent fysisk. Dette er noe som aldri burde skjedd i en internasjonal konkurranse. Det var mannen min som reagerte på vinkingen min,

Det er frustrerende, for jeg kom hit for å løpe virkelig fort. Jeg er likevel stolt over løpet jeg gjorde, sier Coburn til NRK.