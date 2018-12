BRONSE-ÅR: Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) tok bronsemedaljen på 3000 meter hinder i EM i Berlin i august. Fire måneder senere vant hun sin fjerde på rad i samme valør under terreng-EM i Nederland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Grøvdal frykter ensomheten på treningsleir: – Ikke så hyggelig som det var før

FRIIDRETT 2018-12-17T00:09:23Z

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) er Norges eneste kvinne i verdenstoppen på langdistanseløp. Nå vurderer hun å droppe sin sedvanlige treningsleir i Sør-Afrika neste måned fordi hun frykter det vil bli for ensomt.

Publisert: 17.12.18 01:09

– Jeg er ensom jente i dette gamet. Det er ikke så hyggelig som det var før å dra dit på treningsleir i tre til fire uker, bekrefter hun overfor VG under et intervju i forbindelse med friidrettsforbundets offentliggjøring av landslaget foran VM-sesongen 2019.

– Det har ikke noe å gjøre med min satsing. Men det er viktig å ha det bra på treningsleir. Tilrettelegging av det sosiale er viktig som ensom jente, tilføyer og understreker Karoline Bjerkeli Grøvdal - bare noen dager etter at hun har tatt sin fjerde bronsemedalje på rad i terreng-EM i nederlandske Tilburg.

Etter at hun vant bronsemedalje på 10.000 meter i EM i Amsterdam 2016, var hun Norges beste friidrettsutøver i Rio-OL med 9. plass og personlig rekord på 10.000 meter og 7. plass og personlig rekord på 5000 -meteren.

I London-VM i fjor høst brøt hun 5000-meteren som følge av sykdom. I EM i Berlin i august i år var hun favoritt til å ta gullet på 3000 meter hinder. Influensasykdom rett før mesterskapet gjorde at hun ikke var i stand til det. Hun måtte ta til takke med bronsemedaljen - og vedgikk at det var en skuffelse.

– Jeg fikk ikke til hinder i år. Det var litt nytt. I EM var det influensaen som varte i to uker. Jeg håper å kunne starte 2019 på en litt annen måte, sier hun.

Spørsmålet er om det blir med oppkjøring i Sør-Afrika i januar.

400.000 på landslaget Ifølge toppidrettssjef Erlend Slokvik er 2019-budsjettet for friidrettsforbundets toppidrettssatsing 16,4 millioner for 2019. Det er en økning på 1,5 millioner fra EM-sesongen 2018. Årsaken er at VM går i Doha. Utøverne (15) i Team Tokyo får fra 100.000 til 400.000 kroner i årlig stipend, inkludert eventuelle stipender fra Olympiatoppen (60.000, 70.000, 120.000). Utøvere (4) i Team Paris får fra 50.000 til 75.000 kroner i årlig stipend for 2019 fra friidrettsforbundet. Team Tokyo (utøvernes trenere i parentes): Sigrid Borge, Osterøy IL (Helga Reigstad)

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan Frøynes)

Sondre Guttormsen, Ski IL (Atle Guttormsen)

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL (Susana Feitor)

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Hedda Hynne, Strindheim IL – IK Tjalve fra 1. januar 2019 (Erik Sakshaug)

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Renato Canova)

Isabelle Pedersen, IL BUL (Ryan Wilson)

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar Kristian Tveitå)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes) Team Paris: Ola Stunes Isene, Sturla IF (Lars Ola Sundt)

Tom Erling Kårbø, Stord IL (Nils Hetleflåt)

Jonathan Quarcoo, FIK Orion (Mette Karin Ninive)

Marcus Thomsen, IK Tjalve, (Vesteinn Hafsteinsson)

Mye tyder på at det ikke blir slik. At hun heller blir hjemme i vinterkalde Oslo.

– Kan det bli en fullverdig treningsleir?

– Ja. Men det ideelle ville være høyden (i Sør-Afrika). Men det må veies opp mot det å ha det bra. Vinningen kan gå opp i spinningen, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

På spørsmål om det heller mot hjemmebane av hensyn til kjæresten Magnus Krogsæter Aarre , svarer hun med et avvæpnende smil; som kan forstås «egentlig ikke».

– Jeg kan betale venninner, mamma og kjæreste for å være med på tur. Men det krever mer logistikk og midler for at det skal fungere, sier hun.

Hun påpeker at hun i motsetning til brødretrioen Henrik, Jakob og Filip «ikke har to brødre» hun kan reise sammen med, og at hun - som litt eldre etter hvert - ikke deler samme interesser som langdistanseguttene i begynnelsen av 20-årene.

– Treningsmessig er det topp å trene med gutta. Men jo eldre jeg blir, jo tøffere blir det å være lenge borte, forklarer hun.

Uavhengig av hva det ender med - lang treningsleir sør for ekvator eller løping på holken nærmere Nordpolen - fortsetter hun med Ståle Jan Frøynes som trener. Han har også en stilling som utviklingsansvarlig i Norges friidrettsforbund.

– Han blir ikke med på alle treningsleirene. Han blir med på det han kan. Det blir på samme måte som før, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.