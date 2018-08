KNALLFORM: Filip Ingebrigtsen (25) viste at han var i knallform da han etter fallet under innledende heat på 1500 meter i EM reiste seg og tok igjen nesten alle konkurrentene før han stormet over målstreken i Berlin. Foto: Bjørn S. Delebekk

Filip Ingebrigtsen: Gira på revansj - kan være i rekordform

ZÜRICH (VG) Filip Ingebrigtsen (25) innrømmer foran Diamond League-finalen torsdag kveld at han er veldig sugen etter å få revansj for EM-fallet som påførte ham brudd i ryggen og en antibiotika-smell - og tror han kan være tilbake i rekordformen fra Monaco 20. juli.

Publisert: 30.08.18 03:19

– Jeg er ganske gira på det. Egentlig er jeg det hele tiden. Men det går opp og ned. Sesongen begynte litt dritt, så gikk det opp - og deretter galt i EM. Det ville smakt med en god avslutning på sesongen, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

Nordmenn i aksjon torsdag 18.50 - stav kvinner med Lene Retzius

19.05 - spyd kvinner med Sigrid Borge 20.48 - 1500 meter med Filip Ingebrigtsen

21.44 - 400 meter hekk med Karsten Warholm

– Hvis den negative reaksjonen (på antibiotika) er ute av kroppen, kan han godt være i 20. juli-form. Vi hadde ikke reist til Zürich hvis han ikke var konkurransedyktig . Han vil revansjere seg fra EM. Han har noe han vil bevise, sier Gjert Ingebrigtsen om Filip.

Filip og Gjert Ingebrigtsen (52) kom til Zürich onsdag kveld, uten lillebror Jakob Ingebrigtsen. Den dobbelte europamesteren ringte på morgenen samme dag klokka 07.50 til pappa og trener Gjert for å meddele at han hadde pådratt seg en halsbetennelse. Han er satt på antibiotika-kur. Gjert Ingebrigtsen frykter at Jakobs deltagelse i Continental Cup i Ostrava neste helg står i fare.

– Alle er syke på skolen. Jeg har fått høre at det var umulig å styre unna det. Han sa klart i fra at det ikke ble noe Zürich; Ostrava blir eventuelt et pluss, sier Gjert Ingebrigtsen - som er sikker på at Jakob er blitt smittet av medelever.

– Men det er ingen fare med ham. Han har minimum 10 år igjen (av karrieren). Det hadde vært verre om han var 28 år og dette var hans siste sjanse, tilføyer Gjert Ingebrigtsen.

Han mener imidlertid at Filip har en god mulighet til å blande seg inn i tetsjiktet på 1500-meteren som starter klokken 20.48 på Letzigrund stadion. Jakob Ingebrigtsens fravær påvirker ikke den overbevisningen.

– Han klarer seg bra selv, sier Gjert Ingebrigtsen med tanke på VM-bronsevinneren fra ett år tilbake.

– Det endrer ikke så mye. Det var slik i Monaco også. Vi var i samme felt, samme sted. Men det var ikke så mye mer enn det, sier Filip.

I Monacos Diamond League-stevne 20. juli ble Filip Ingebrigtsen nummer tre med norsk rekord 3.30,01. Jakob Ingebrigtsen knep fjerdeplassen - ett hundredel foran Djiboutis Ayanleh Souleiman - med suveren personlig rekord 3.31,18.

Timothy Cheruiyot fra Kenya vant på 3.28,41, foran landsmannen Elijah Motonei Manangoi som fikk 3.29,64.

I London-VM tok Manangoi gullmedaljen foran Cheruiyot. Her i Zürich er de naturlig nok favoritter til å ta de to første plassene - og premiebonusene på 418.000 og 167.000 kroner - mens Gjert Ingebrigtsen mener sønnen er i stand til å bli nummer tre igjen.

– Jeg skal være i nærheten av 20. juli-formen. Men kroppen har ikke respondert som normalt etter EM, sier Filip Ingebrigtsen.

Nå mener han og Gjert Ingebrigtsen at den gjør det.

– Hvordan er ryggen?

– Den har roet seg den siste uken. Men det tok litt tid, svarer Filip Ingebrigtsen, som mener Diamond League-finalen har en «merkelig setting».

– Det er som en OL eller VM-finale, med hare - liksom. Jeg tror ikke det er mange som vil ha lyst til å ta initiativet tidlig i løpet. Jeg tipper vinnertiden til 3.34 til 3.35

– Jeg er veldig spent. Filip var den beste gjennom våren og sommeren. Men så ble det litt som i 2016. Han tok gull i EM, deretter en del tull i OL (disket). Han har ikke hatt vondt i bruddet (i ryggen). Det har gitt seg de siste dagene. Men han har fortsatt et stykke opp til Jakob, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han sikter til den «fenomenale» formen hans yngste løpersønn har vært i denne høsten - før han ble syk onsdag.

På spørsmål om i hvilken grad eller måte seiersbonusen på 418.000 kroner motiverer ham, svarer Filip Ingebrigtsen at «det er gøy å tjene masse penger» - men at han ikke er i dette gamet for pengenes skyld.

– Vinner du her, skal det premieres. Det finnes lettere måter å tjene penger på, sier han og tilføyer at han eventuelt kunne tenke seg å kjøpe ny bil for seiersbonusen.

– Eller morgengave, sier han og smiler.

15. september gifter han seg med Astrid Mangen Cederkvist.