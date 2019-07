FULL FART: Jakob Ingebrigtsen spurter mot Hagos Gebrhiwet, som var 17 hundredeler foran i mål på 5000-meteren i London. Foto: John Patrick Fletcher / Action Plus

Jakob Ingebrigtsen fnyser av legendens råd: – En myte

LONDON (VG) Løperlegenden Steve Cram mener Jakob Ingebrigtsen burde løpe flere 800-meter for å bli bedre på 1500 meter. Men slik tankegang mener den norske 18-åringen tilhører fortiden.

Ingebrigtsen løp lørdag inn til ny norsk rekord på 5000 meter og tiden 13.02,03, etter spurtduell mot «den beste i verden», som far og trener Gjert Ingebrigtsen kaller vinneren Hagos Gebrhiwet fra Etiopia.

Etter 2.-plassen og en sisterunde som Ingebrigtsen fortalte gikk unna på 53 sekunder, mente far og trener Gjert at 18-åringen vil ha kapasitet til å løpe ned mot 12.45 på 5000 meter i fremtiden.

– Det er veldig fort, men jeg har mine mål og jeg tror fortsatt jeg har en utvikling innen løping, sier Jakob Ingebrigtsen til VG om farens spådom etter rekordløpet:

Men løperlegenden Steve Cram, som VG møtte før løpet i London, mener Ingebrigtsen nå burde løpe flere 800-meter for å forbedre seg på spesialdistansen 1500 meter.

– Det vil hjelpe ham å løpe fortere på 1500 meter, sier Cram.

Han satte verdensrekorder på både 1500 meter og en engelsk mile, og tok VM-gull og OL-sølv på den førstnevnte distansen på 80-tallet. Nå er Cram kommentator for BBC.

Han gjør det klart at han aldri hadde trodd at en europeisk 18-åring kunne prestere på et så høyt nivå på 1500 meter, som 3.30-løpene til Jakob Ingebrigtsen. Men samtidig holdt Cram Ingebrigtsens nivå på 800 meter da han var på samme alder.

– Det er neste ting for ham. Jeg er sikker på at han kan løpe fortere på 800 meter. Det vil også hjelpe ham taktisk på 1500 meter. I mesterskap er gjerne 1500 meter som et 800-meterløp. Du jogger og så sier det pang på slutten, sier Cram.

Selv hadde han en så god tid på 800 meter som 1.42,88. Det var i en periode da han og de andre britiske legendene på 80-tallet, Sebastian Coe og Steve Ovett, også var verdens beste 800-meterløpere. I fjor løp Ingebrigtsen på 1.49,40 på samme distanse.

BRITISK LØPERLEGENDE: Steve Cram i London lørdag. Foto: Nils Christian Mangelrød/VG

Men Jakob Ingebrigtsen er helt uenig med Steve Cram.

– Det tror jeg er en myte. Det er mange av de gamle heltene som var 800- og 1500-meterspesialister. Vi har en annerledes filosofi der 5000 meter spiller en større faktor, sier Ingebrigtsen.

Han sier det betyr stor forskjell på treningen å skulle bli bedre på 800 meter og at det er ikke interessant fremover.

– Folk får tro på andre ting. Det er mange gode 1500-meterløpere, jeg sier ikke navn, som ikke kan løpe 5000 meter. Det hadde vært spennende å se hva vi kunne gjort på en 800 meter, men det er ikke den treningen vi gjør. Det er ikke bare for oss å stille opp på 800 meter og løpe like fort der, sier Ingebrigtsen.

Han påpeker at han ikke er sikker hvor lenge Cram hadde holdt på en 5000 meter da han var blant verdens beste mellomdistanseløpere.

– Mange kaller seg eksperter, som sier at det å løpe ned mot de beste på 800 meter er et must for å løpe fort på 1500 meter. Det vil vi være et bevis på at ikke stemmer, sier Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen gjør det klart at det ikke blir noen 800-meter denne sesongen for sønnen, som nå er ranket som verdens nest beste mellomdistanseløper.

– Man trenger ikke løpe fort på 800 meter for å overbevise han om at man kan løpe fort på 1500 meter, til og med ikke Steve Cram. Han har fart nok og vi ser her at til syvende og sist så er det utholdenheten som avgjør hvor mye syre du har når det er to runder igjen. Det er det som avgjør hvor fort du løper, sier Gjert.

