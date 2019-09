TRE UKER IGJEN: Karsten Warholm ble tidenes nest raskeste på 400 meter hekk da han sist torsdag i Zürich med 46,92 var 14/100 bak Kevin Youngs 27 år gamle verdensrekord. Foto: Jean-Christophe Bott / Keystone

Ny skadesmell for Warholms overmann Samba

BRUSSEL (VG) Karsten Warholms tidligere overmann Abderrahaman Samba sliter med en ny skade og kommer til å bestemme seg for om han deltar i VM få dager i forveien.

Oppdatert nå nettopp







Det avslører Abderrahaman Sambas (24 år torsdag) svenske manager Daniel Wessfeldt overfor VG her i Brussel.

– Slik det ser ut nå, er det Warholm og Rai Benjamin som er favoritter til dette, sier Wessfeldt i resepsjonen i utøvernes hotell foran den andre Diamond League-finalen fredag kveld.

– Samba har ikke løpt noe?

– Nei, nei. Dette vil ikke bli bestemt før fire-fem dager før VM. Hver dag er en kamp mot klokken. Det er ingen mening i at han bare skal være i stand til å løpe på 49 blank i VM. Da er det bedre å la være, svarer Wessfeldt.

– Han har bare kunnet trene de siste 12 til 14 dagene, forteller han.

les også Warholm brøt drømmegrensen: - Helt fantastisk

Brussel-stevnet er siste generalprøve foran friidretts-VM i Qatar om tre uker. Torsdag i forrige uke senket Karsten Warholm (23) sin europeiske rekord for tredje gang denne sesongen da han sprengte 47 -sekundersgrensen i den første VM-generalprøven, Diamond League-finalen i Zürich.

Tiden 46,92 er historiens nest raskeste, 14/100 bak Kevin Youngs verdensrekord på 46,78 fra Barcelona-OL 1992. Amerikaneren Rai Benjamin (22) ble nummer to bak Warholm på tiden 46,98. Det var første gang to mann brøt drømmegrensen 47 sekunder i samme løp.

les også Warholms trener om verdensrekorden: – Mulig å forbedre drømmetiden

Abderrahaman Samba fra Qatar var raskere enn begge forrige sesong. Han slo Warholm i alle deres innbyrdes oppgjør. Og han startet denne sesongen i samme stil. 18. mai satte Samba årsbeste tid i verden med 47,27 sekunder i Shanghais Diamond League-stevne. Rai Benjamin kom på 2. plass med 47,80 sekunder.

Men så pådro han seg en nerveskade i hoften og ned mot lysken, forteller Daniel Wessfeldt.

Samba var ifølge svensken, som også fungerer som manager for Team Ingebrigtsen, kvitt den skaden da han løp 400 meter flatt i Monacos Diamond League-stevne 12. juli. Samba ble nummer to med 45,00 sekunder, 49/100 bak Bahamas VM-sølvvinner Steven Gardiner (23).

Like etter smalt det imidlertid igjen, under trening. Denne gangen pådro han seg en brist på baksiden av låret. Wessfeldt påpeker at «alle får noe». Men Samba hadde uflaks og pådro seg to skader nærmest samtidig.

les også Manageren: Warholms gull-utfordrer kan droppe VM

På spørsmål om Samba kommer til å løpe en testkonkurranse før VM, nær fire måneder etter at han løp 400 meter hekk siste gang, svarer hans manager Wessfeldt at det i tilfelle ikke vil skje før 18. til 20. september. Planen er at han skal dra fra sin treningsbase i spanske Valencia til Doha 22. september.

– Så sent. Men de, han og treneren, vil vite før det hvor landet ligger. Vi skal nok ikke være for positive. Går det så går det, sier Daniel Wessfeldt.

Han ser imidlertid et lite lyspunkt ved det faktum at Abderrahaman Samba «ikke er et treningprodukt». Blir han først kvitt skaden, er han lett trent.

Publisert: 05.09.19 kl. 17:42 Oppdatert: 05.09.19 kl. 18:16







Mer om