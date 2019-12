GULLVINNER: Maria Lasitskene takker publikum etter at hun tok gull under VM i London i august 2017 - da som nøytral utøver fra Russland. Foto: DYLAN MARTINEZ/Reuters

Russisk verdensmester krever doping-svar

I et åpent brev går høydehopperen Maria Lasitskene (26) kraftig ut mot eget forbund og myndigheter etter at russiske utøvere er utestengt i fire år av WADA.

Nå nettopp

Europa- og verdensmesteren fikk ikke konkurrere under russisk flagg i 2015. Med den nye avgjørelsen til WADA (Verdens Antidopingbyrå) ser det ikke ut som Lasitskene får delta som russisk utøver før i 2024.

– Hva skjedde i det russiske friidrettsforbundet (RAF) i 2015? Gjorde vi en intern granskning? Hvem ble til slutt straffet, bortsett fra utøverne som ble dopingtatt og fem-seks trenere og ledere som ble suspendert av det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF)? Aksepterte vi beskyldningene og lot det bli med det? spør Maria Lasitskene i et åpent brev sendt til det russiske sportsministeriet og til den russiske OL-komiteen, gjengitt av blant andre Rosbalt.

les også WADA skal avgjøre Russland-saken mandag: Putin-vennen advarer mot «lynsjing»

Høydehopperen har mange spørsmål hun vil ha svar på.

– Hvorfor er så lite endret etter at de som var ansvarlige for skandalen ble straffet?

– Hvorfor fortsetter våre utøvere systematisk å bruke forbudte stoffer?

– Hvorfor får trenere som knyttes til doping jobbe som før?

– Og hvorfor får ledere fortsette å forfalske offentlige dokumenter? Kan det være at sportsministeriet og den nasjonale olympiske komité er fornøyd med sjefene i det russiske friidrettsforbundet de siste fire årene?

les også Dopingjeger kritiserer WADAs Russland-dom

Lasitskene hevder også at ingen forsvarte henne da presidenten i friidrettsforbundet Dimitij Sjlakhtin antydet at høydehopperen kunne miste retten til å delta som nøytral utøver på grunn av sin kritikk.

– Synes dere det er normalt? Jeg synes ikke det. Tror dere virkelig at friidrettsforbundets nåværende eksekutivkomité, som består av 10 personer, har rett til å bestemme fremtiden til forbundet i 2020. Hvordan kan noe endres når vi stoler på de samme folkene som i alle år lojalt har fulgt den nå suspenderte presidenten?

For ordens skyld: Sjlakhtin trakk seg fra presidentjobben 23. november etter at han ble beskyldt for å ha forhindret en anti-doping-etterforskning.

Etterlyser resultat

– Så vil jeg gjerne vite hva sportsministeriet og den olympiske komitéen har gjort for meg de siste fire årene. De har satt ned så mange kommisjoner, men jeg har ikke sett resultatene av arbeidet. Jeg har ikke status som nøytral utøver lenger og ikke har jeg muligheten til å skaffe meg en slik, skriver Lasitskene og innrømmer at hun neppe får noen svar på sine spørsmål.

Men hun har et håp:

– Jeg er en russisk utøver og burde ha rett til å delta på den internasjonale scenen under russisk flagg og få høre den russiske nasjonalsangen. Det skal ikke være slik at når jeg våkner på morgenen så vet jeg ikke om IAAF vil la meg konkurrere eller ikke.

les også Russisk toppolitiker: Hvorfor sjekker de ikke Norge?

Sportsminister Pavel Kolobkov har mottatt brevet fra høydedronningen, og sier ifølge nyhetsbyrået R-sport:

– Jeg forstår at hun er bekymret for russisk idrett. Jeg synes det er viktig at utøverne sier sin mening i friidretten. Jeg inviterer henne til å være med i styre og stell innen friidretten, for det har vært mange problemer der, og både utøvere og forbundet er skyld i det. Vi støtter selvfølgelig Maria og vil gjøre alt for at hun kan konkurrere videre, sier Kolobkov.

Lasitskene liker ikke måten sportsministeren har svart henne:

– Ifølge han skal jeg trene og hoppe og bevise at jeg er ren - og i tillegg være med i ledelsen i det russiske friidrettsforbundet? Og hva skal de andre gjøre? Jeg vil bare folk jobber samvittighetsfullt og ærlig i sine stillinger, for utviklingen av friidretten og for utøvere - og ikke for deres personlige interesser, er høydehopperens reaksjon ifølge Tass.

– Men jeg liker ideen om å involvere utøverne i valget av ledelsen.

Publisert: 12.12.19 kl. 10:16

Mer om