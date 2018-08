BER TIL ... : Isabelle Pedersen (26) etter sin pressekonferanse holdt i plenum på utøverhotellet i Berlin mandag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Isabelle Pedersen: – Ja, det er min tur nå

Publisert: 09.08.18 00:28

FRIIDRETT 2018-08-08T22:28:25Z

BERLIN (VG) Norges nye hekkedronning Isabelle Pedersen (26) har mange gode grunner til å mene at det er hennes tur til å vinne en mesterskapsmedalje her i Berlin.

– Ja, det skal være fullt mulig å vinne en medalje med disse tidene, svarer hun på VGs spørsmål om det er hennes tur denne gangen.

Bakgrunnen er at hun i Rio-OL svarte «ja, absolutt» på VGs spørsmål om hun kunne vinne et mesterskap med en tid på 12,8-tallet – som hun løp på da. Denne sesongen har hun flere ganger vært godt nede på 12,7 – med norsk rekord 12,72 som høydepunkt.

Femte beste tid Sesongbeste i Europa på 100 meter hekk: 1) Alina Talaj, Hviterussland – 12,41 2) Elvira Herman, Hviterussland – 12,64 3) Pamela Dutkiewicz, Tyskland – 12,67 4) Nadine Visser, Nederland – 12,71 5) Eline Berings, Belgia – 12,72 5) Isabelle Pedersen, Norge – 12,72

Siden 2016-EM i Amsterdam har hun i snitt, som hun uttrykker det, «senket nivået med to tideler». Hun har som første sprinter fra Norge hatt en slags stående invitasjon til Diamond League-stevnene. Hun har stilt til start i fire av seks mulige. Hun har sesongens femte beste tid i Europa.

Semifinalene på 100 meter hekk starter torsdag klokken 19.25, finalen klokken 21.50 samme kveld.

– Det har vært et veldig annerledes år sammenlignet med 2016, påpeker hun.

Da fikk hun diagnosen blærekatarr, som ifølge Isabelle Pedersen viste seg å være nyrebekkenbetennelse. Hun lå på sykehus, men begynte å trene igjen etter noen uker. Hun burde ha holdt seg i ro mye lenger.

Så kom friidretts-VM i London i fjor.

Da var hun på god vei til finalen på 100 meter hekk, men ble stoppet av en strekk og fraktet ut av stadion i rullestol. Isabelle Pedersen understreker at 10 hekker står i veien for alle på veien mot eventuell suksess. For tre år siden var hun fem hundredeler og én plassering fra å gå til VM-finalen i Beijing , etter et stort kvinnefall i innledende heat og semifinalene.

– Det er hekk, og det skal gjøres igjen. Som alt annet her i livet, sier hun.

Hun og de elleve andre i toppen av Europa-rankingen har imidlertid en fordel ved at de er direkte kvalifisert for semifinalene torsdag kveld. Det innebærer 10 færre «sjanser» for at noe kan gå galt.

På spørsmål om hun er spent på hva de beste av dem kan prestere på en større arena, svarer hun at det er «spennende». Foran Bislett Games for to måneder siden påpekte hun at Alina Talaj (30) har satt sin årsbeste tid på en mindre arena. Hviterusseren har i verdenssammenheng sterke 12,41 fra østerrikske St. Pölten 31. mai.

Isabelle Pedersens sesongbeste (og norske rekord) er fra London for to uker siden.

Hun påpeker også at hun ikke har for vane å snuble i hekkene. Snarere tvert imot. Isabelle Pedersen kan bare minnes at uhellet har vært ute to ganger, den siste i tsjekkiske Ostrava i fjor, i løpet av en karriere som inkluderer 20 mesterskap med «et eller annet» som junior og senior.

– Teknisk sett er jeg utrolig godt rustet og flink. Det skal ikke være min største utfordring. Der ligger jeg i toppen, og det har jeg gjort siden jeg var junior, sier hun.

Hun sier også at hun føler seg «klar», og at det er sjelden idrettsutøvere er villig til å si slikt høyt.

– Det har vært et meget, meget godt år. Nå gjenstår den siste biten, den vi har trent på siden i fjor, sier hun.