Warholm sikret Norges andre EM-gull på en halvtime

GLASGOW (VG) Karsten Warholm (23) knuste konkurrentene på 400 meter innendørs i Glasgow.

Warholm har i en alder av 23 år allerede rukket å vinne et sensasjonelt VM-gull i 2017, EM-gull i 2018, og nå også EM-gull innendørs i 2019.

En halvtime tidligere tok Jakob Ingebrigtsen et historisk EM-gull.

Allerede fra start fikk 23-åringen fra Ulsteinvik en god luke til konkurrentene, og ingen klarte å nærme seg. Med det satte Warholm mesterskapsrekord, personlig rekord, og tangerte europarekorden innendørs med tiden 45:05.

– Jeg må ærlig innrømme at dette gikk fort. Det smaker så godt, sier Warholm til NRK.

Warholm følger opp med å hylle treneren.

– Jeg må gi masse kreditt til min trener Leif (Olav Alnes). Han er så fantastisk. Det proffe opplegget han kjører dag og natt, nei jeg kan ikke annet enn å ære han, fortsetter Warholm.

Alnes mener norsk friidrett har en lys fremtid.

– Jeg så Jakob og Henrik, og det er en enorm gladsak. Norsk friidrett er i vinden så det hyler, så det må vi bare bukke og takke for. Forvalter vi dette riktig kan vi ha en lys fremtid, sier Alnes.

Spanske Óscar Husillos var nærmest og tok sølvet, mens Tony Van Diepen fra Nederland vant bronsen.

EM-deltakelsen ble bestemt i siste liten da Warholm fikk overtalt sin trener Leif Olav Alnes til å få delta.

– Det var ekstremt bra. Jeg er veldig glad for at han ikke skadet seg. Ikke at det skjer veldig ofte men hvis det skjer har det dramatiske følger, sier Alnes.

Gjenopplev Warholms EM-gull fra august her:

