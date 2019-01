INNBYRDES OPPGJØR: Brødretrioen Henrik (27), Jakob (18) og Filip (25) rager over alle når det gjelder suksess i norsk friidrett. Eldstemann Henrik, som brøytet vei, har ikke tenkt å gi seg med det første. Foto: Fredrik Hagen/ NTB scanpix

Henrik Ingebrigtsen: – Får kjeft for å «pushe» for mye

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Henrik Ingebrigtsen (27) og kona Liva fikk nylig parets andre barn, men EM-sølvvinneren på 5000 meter i høst har på langt nær gitt opp å holde følge med sine suksess-ferske yngre brødre.

– Så lenge jeg føler at jeg har noe å gi; at jeg er i stand til å holde nivået som skal til for å hevde meg. Gjør jeg saker og ting rett, har jeg mange gode år igjen, svarer Henrik Ingebrigtsen på VGs spørsmål om hvor lenge han kan holde på.

Liva Børkja Ingebrigtsen og Henrik ble far til Charlotte 28. desember . Dette intervjuet med VG er gjort før fødselen. Fra før har han datteren Olivia (snart to år).

Filip og Jakob Ingebrigtsen reiser til Sør-Afrika for å starte trioens sedvanlige måned lange treningsleir 6. januar. I utganspunktet regnet Henrik Ingebrigtsen med at han reiser en uke senere.

Det er over seks år siden han vant EM-gull og tok 5. plass på 1500 meter. Siden har han vunnet medaljer i alle europamesterskap: Sølv på 1500 meter i 2014, bronse på samme distanse i 2016, da Filip (25) vant gull, og sølv på 5000-meteren i Berlin i august - da Jakob (18) vant gull etter å ha gjort det samme på 1500-meteren.

– På trening får jeg kjeft av Filip og Jakob for å «pushe» for mye, forteller Henrik Ingebrigtsen.

Det betyr at hans sterke konkurranseinstinkt - behovet for å vinne - vipper over og påfører trioen en hardere belastning enn tenkt og godt er.

Han innrømmer at det er noe han må bli flinkere til å tøyle.

400.000 på landslaget følge toppidrettssjef Erlend Slokvik er 2019-budsjettet for friidrettsforbundets toppidrettssatsing 16,4 millioner for 2019. Det er en økning på 1,5 millioner fra EM-sesongen 2018. Årsaken er at VM går i Doha. Utøverne (15) i Team Tokyo får fra 100.000 til 400.000 kroner i årlig stipend, inkludert eventuelle stipender fra Olympiatoppen (60.000, 70.000, 120.000). Utøvere (4) i Team Paris får fra 50.000 til 75.000 kroner i årlig stipend for 2019 fra friidrettsforbundet. Team Tokyo ( utøvernes trenere i parentes): Sigrid Borge, Osterøy IL (Helga Reigstad)

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan Frøynes)

Sondre Guttormsen, Ski IL (Atle Guttormsen)

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL (Susana Feitor)

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Hedda Hynne, Strindheim IL – IK Tjalve fra 1. januar 2019 (Erik Sakshaug)

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Renato Canova)

Isabelle Pedersen, IL BUL (Ryan Wilson)

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar Kristian Tveitå)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes) Team Paris: Ola Stunes Isene, Sturla IF (Lars Ola Sundt)

Tom Erling Kårbø, Stord IL (Nils Hetleflåt)

Jonathan Quarcoo, FIK Orion (Mette Karin Ninive)

Marcus Thomsen, IK Tjalve, (Vesteinn Hafsteinsson)

– Jeg må lære av feilene jeg har gjort. Ikke gjenta dem. Jeg må vite når jeg bør stå over en treningsøkt og kaste inn håndkleet. I 2016 skulle jeg gjort det. Men jeg er blitt flinkere til det, understreker han under et hastig samle-båndintervju i forbindelse med friidrettsforbundets offentliggjøring av landslaget for VM-sesongen 2019 (se info-boks) på Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo nylig.

– Den beste økten er kanskje den der jeg holder litt igjen. Det er ikke alltid om å gjøre å gjennomføre «den beste økten noengang», tilføyer Henrik Ingebrigtsen.

Han vedgår at det tar en del erfaring «å ta de avgjørelsene», og at han ikke er verdensmester i det ennå. Samtidig vil han heller ta en risiko som kan medføre skade, fremfor å «sikre» seg til et middelmådig resultat. Det, resultatene, vil ikke nødvendigvis være så viktige under inne-EM i Glasgow i begynnelsen av mars, selv om pappa og trener Gjert Ingebrigtsen etter Jakob og Filips gull i terreng-EM 9. desember ga uttrykk for det motsatte (Henrik endte på 18. plass i nederlandske Tilburg).

I Doha i månedsskiftet september-oktober 2019 derimot; da gjelder det.

– Nå er vi mer jevne enn vi har vært på lenge, mener Henrik Ingebrigtsen med tanke på den interne Ingebrigtsen-rivaliseringen.

– Hele våren og oppkjøringen til 2017 var jeg på samme nivå. I 2016 var jeg også bra, til det smalt i hamstringen (muskulaturen på lårets bakside), sier han.

– Det har tatt meg halvannet år å komme tilbake. Jeg er fremdeles ikke i mål når det gjelder å bli så god som jeg kan bli. Jeg ønsker å bli enda mer robust. Spesielt i hamstringen, forklarer Henrik Ingebrigtsen.