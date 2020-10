KOM FØRST: Henrik Ingebrigtsen (i midten) vant EM-gull på 1500 meter i 2012, før Filip (27) gjorde det i 2016 og Jakob (20) for to år siden i Berlin. Bildet er tatt under et pressetreff i Oslo for en uke siden. Foto: Hallgeir Vågnes

Henrik Ingebrigtsens skademareritt: − Vil ikke ha konas sympati

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Henrik Ingebrigtsen (29) vil ha seg frabedt sympati når han nå enda en gang må trene seg opp fysisk etter en alvorlig skadesmell. Aller minst fra kona Liva Børkja Ingebrigtsen.

– Jeg blir oppgitt, og er særdeles lite glad i sympati. Jeg hater sympati. Når kona skal komme og trøste, er det nesten slik at jeg blir provosert. Hun forstår det, men liker det ikke. Hun vil jo bare hjelpe. Så jeg prøver å være litt «samarbeidsvillig» og ikke så vrang, svarer Henrik Ingebrigtsen på spørsmål om hvordan han reagerer når «slikt» – en ny skade – skjer igjen.

Og igjen og igjen.

Den mystiske og akutte skaden europamesteren på 1500 meter pådro seg under 5000-meteren i Monaco-stevnet 14. august er en i rekken mange som har medført lengre avbrekk – med tilhørende legevisitter og «sten på sten»-trening for å komme tilbake i konkurranseform.

– Jeg snakker ikke med folk om slike ting. Jeg vil bearbeide det selv. Det går «innover», det er meg det gjelder, selv om det kanskje ikke er den beste måten å gjøre det på. Det er slik det er.

– Men jeg merker at denne gangen var det ganske tungt. Spesielt da vi ikke klarte å finne ut hva det var og det fortsatt gjorde jævlig vondt, tilføyer tobarnsfaren.

Kona Liva Børkja Ingebrigtsen pleier egne prosjekter:

Det var «chill» og «no stress» etter 3000 meter i fyrstedømmets Diamond League-løp for drøyt to måneder siden.

– Det føltes greit, minnes han.

– Men så?

– Jeg lurte først på om det var en låsing i foten. Tenkte «jeg løper litt til», så «popper» den kanskje opp. Hos løpere er det ganske vanlig å få en slik låsing, som er ganske vond – så bare «popper» den opp. Men dette ble verre og verre. Til slutt klarte jeg ikke å sette trykk på foten. Det var helt jævlig, forklarer Henrik Ingebrigtsen.

Etter et par uker var han smertefri og kunne gå på foten. Han ville prøve å jogge «litt». Det sa stopp etter to minutter «fordi det var så veldig vondt». Han ventet et par uker, gjentok forsøket – med samme resultat.

– Jeg tenkte «er det ferdig nå», er det aldri mer løping? Det virket sånn en periode, vedgår Henrik Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen var opptatt av kona under friidretts-EM i Berlin for to år siden også:

Den perioden er over. For halvannen uke siden gjorde han comeback. Han ble nummer syv terreng-NM, langt bak broren Filip Ingebrigtsen (27) – som vant suverent. Helgen etter stilte han i motsetning til Filip og Jakob Ingebrigtsen (20), ikke til start i Hytteplanmila i Hole.

– Jeg er ikke fullt ut restituert, slik at jeg kan gønne på. Målet er å benytte høsten og vinteren til å bygge «grunnmuren» og bli gradvis bedre, sier Henrik Ingebrigtsen.

På spørsmål om han frykter skadene han pådrar seg i sin aktive karriere kan påføre ham enda sterkere smerter senere i livet, svarer han at han har tenkt på det. For eksempel «da det var snakk om å kutte av tåa». Han konkluderte omtrent slik: Det er ikke så nøye; bedre å ha det litt vondt som eldre i stedet for å bare ...

Han fullfører ikke setningen, men mener «gi seg nå». Det har han ikke til hensikt å gjøre.

– Jeg har bestemt meg for at jeg har mer å gå på og at jeg har mer inne. Jeg har ikke lyst til å gi meg før jeg har fått det ut, sier han – åtte år etter at han tok 5. plass på 1500-meteren i London-OL.

– Målet ditt er fortsatt 5000 meter i OL (neste år)?

– Nja, jeg har lyst til å løpe 1500 meter. Men det blir for kort tid, svarer han.

– Du trakk litt på det ved å svare «nja». Betyr det at du fortsatt drømmer om å løpe 1500 meter?

– Ja, jeg gjør jo det. Jeg gir meg ikke der.

Publisert: 20.10.20 kl. 11:05