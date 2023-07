SLITER: Sydney McLaughlin-Levrone har kneproblemer og står over Diamond League-stevnet i Monaco.

McLaughlin-Levrone har knetrøbbel én måned før VM: − Håper jeg blir klar

Den amerikanske sprintstjernen Sydney McLaughlin-Levrone stiller ikke til start på fredagens 400 meter i Diamond League-stevnet i Monaco. Hun har kneproblemer.

23-åringen opplyser selv om frafallet på sin Instagram-konto fredag kveld. Det er bare én måned til VM i Budapest går av stabelen, og kneskaden kommer dermed på et svært uheldig tidspunkt.

«Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke får løpt i kveld. Etter diskusjoner med min trener og lege, har de bestemt at jeg ikke kan løpe grunnet et tilbakevendende problem i kneet. Håpet mitt er at jeg blir 100 prosent bra til VM», skriver sprintstjernen på Instagram.

Tidligere i juli tok hun gull på 400 meter på tiden 48,74 i det amerikanske mesterskapet. Det er personlig bestetid på distansen for 23 år gamle McLaughlin-Levrone.

Hun er både verdensrekordholder og regjerende verdensmester på 400 meter hekk, men har denne sesongen flyttet fokuset til den flate 400-meteren.

Der øyner hun å slå verdensrekorden på 47,60. Den ble satt av tyske Marita Koch i 1985. McLaughlin-Levrone kan potensielt løpe både 400 meter hekk og 400 meter i VM i Budapest i august.