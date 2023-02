PÅ GANG IGJEN: Karsten Warholm vant EM-gull på 400 meter hekk, på tross av en skadepreget sesong. Bildet er fra OL-seieren - og verdensrekorden 45,95 - på langhekken i Tokyo for halvannet år siden.

Warholm på rekordjakt: − Ikke snakk om å bremse

Karsten Warholm (26) «vet veldig godt» hva europarekorden på 400 meter innendørs er, men hans trener Leif Olav Alnes velger vanen tro ikke å innkassere den på forhånd.

– Ja ja, vi vet veldig godt hva den rekorden er. Men det er lurt ikke å ha så mye fokus på det selv. Det er ikke snakk om å bremse. Men vi holder fast ved det vi alltid sier. Det er bedre å gjøre det bra, enn å si det, sier Leif Olav Alnes med trykk på «gjøre» og «si».

Karsten Warholm vant EM-gull på 400 meter innendørs i Glasgow for fire år siden. Med finaletiden 45,05 sekunder tangerte han europarekorden innendørs. Konfrontert med at verdensrekordholderen på 400 meter hekk faktisk er blitt mye raskere siden den gang, svarer Alnes at de ikke vet hvor rask banen i franske Liévin er.

VG+ Sport viser stevnet onsdag fra klokken 20.50 . Karsten Warholm starter klokken 22.35, Jakob Ingebrigtsen vil etter alt å dømme løpe 1500 meter klokken 21.47.

Stevnerekorden på 400 meter er 45,75 sekunder, satt i 1995.

– Jeg vet at banen er bra på 200 meter, sier Warholms trener.

Spørsmålet hvor fort det går for Warholm etter at første runde er avviklet og han skal ned fra svingdoseringen og inn i en skarp sving for å ta fatt på den andre - og fullføre 400-meteren.

Alnes har medbrakt målebånd for å finne ut av det ene og det andre.

– Alle sa det var en sakte bane i Glasgow (EM 2019). Men med slake svinger og sprett i dekket, var det ikke det. Det var en stor fordel for Karsten, som har kjempegod «feeling», påpeker han.

Leif Olav Alnes forteller at han ikke har vært i Liévin siden 1996. Da satte derimot namibieren Frankie Fredericks verdensrekord på 200 meter innendørs med 19,92 sekunder. Geir Moen, som Alnes var trener for, satte sin fortsatt gjeldende norske rekord 20,51 sekunder året før - samme sted.

Det er derfor han vet at banen er 200-meterkjapp.

På spørsmål om Warholms solide løp (45,31) på 400 meter i sitt eget stevne i Ulsteinvik 2. februar er årsak til at han vil løpe i Liévin, svarer Alnes at han løp få konkurranser i fjor og at det er fint med et lite avbrekk fra all treningen gjennom vinterhalvåret.

– Vi kjører med nærlyset på, sier han.

NM kommende helg fanges ikke opp av det. Det er også usikkert om det blir noe av inne-EM i Istanbul, av årsaker utenfor sportslig kontroll. Det er innført nasjonal unntakstilstand etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria. Norges friidrettsforbund vil i utgangspunktet sende rundt 15 utøvere til mesterskapet i Istanbul 2.-5. mars, hvis det blir arrangert.