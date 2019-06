PÅ JORDBÆRFEST: Karsen Warholm på plass i Oslo Rådhus onsdag ettermiddag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Warholm tror på nytt superløp: - Kan ikke bli bedre

OSLO RÅDHUS (VG) Karsten Warholm (23) føler kroppen er like bra som i Stockholm for to uker siden. Han tror på et nytt kanonløp foran et utsolgt Bislett.

Warholm var overlegen i Diamond League-stevnet i ruskeværet i den svenske hovedstaden og beskrev prestasjonen som sin beste noensinne, forholdene tatt i betraktning.

– Jeg ser bare frem til å komme i gang igjen. Kroppen føles bra, akkurat som i Stockholm, så det kan ikke bli bedre enn det, sier Warholm til VG under det tradisjonsrike «jordbærpartyet» i Oslo Rådhus onsdag.

Han fleipet i øst og vest på pressekonferansen med kveldens rival Kyron McMaster, og med gråe skyer utenfor de store vinduene mot Oslofjorden, ble været naturligvis et tema.

Vilt mange gode

Da Kyron McMaster, som er vant å trene i rundt 30 grader i South Carolina i USA, fikk spørsmål om hvordan han skulle takle det kalde været (det er meldt rundt 13 grader på Bislett torsdag kveld), svarte han tørt:

– Ehh... varme opp skikkelig.

Karsten Warholm røpte at han varmet opp i en parkeringskjeller i kalde Stockholm for to uker siden:

McMaster, fra De britiske Jomfruøyer, har 47.54 som personlig rekord, ett tidels sekund bedre enn Karsten Warholms bestenotering.

– Folk snakker om (Abderrahman) Samba, men det er lett å glemme hvor mange gode det er nå. Vi er fire, fem, seks stykker. Det er vilt, sier Warholm, som likevel innrømmer at han savner fjorårets verdens beste på 400 meter hekk på startstreken på Bislett.

BISLETT-DUELL: Karsen Warholm og Kyron McMaster poserer med et Diamond League-trofé i Oslo Rådhus onsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Abderrahman Samba måtte melde forfall på grunn av en betennelse i hoften.

– Det er litt tveegga. Jeg var innstilt på å løpe mot ham, så når han først ikke kommer, så synes jeg at det er synd. Men det kommer flere sjanser, så det er ikke sånn at det var nå eller aldri, sier Warholm, som gleder seg over et utsolgt Bislett.

– Det er kanon. Det betyr ikke bare noe for meg, det betyr noe for hele norsk friidrett, og hele Norge som er interessert i friidrett og har begynt å få øynene opp for det som skjer. Jeg synes det er fantastisk og håper vi kan fortsett den flyten vi er i nå.

De norsk i Bislett Games torsdag kveld (sendes på NRK):

19:00: Høyde kvinner: Tonje Angelsen

19:30: Stav menn: Sondre Guttormsen

20:03: 400 meter hekk kvinner: Amalie Iuel

20:11: 800 meter menn: Markus Einan og Arne Thomas Roth

20:16: 800 meter kvinner: Yngvild Elvemo og Hedda Hynne

20:25: 3000 meter menn: Henrik Ingebrigtsen

20:47: 100 meter hekk kvinner: Isabelle Pedersen

21:10: 3000 meter hinder kvinner: Karoline Bjerkeli Grøvdal

21:32: 400 meter hekk menn: Karsten Warholm

21:41: 200 meter kvinner: Helene Rønningen

21.51: Drømmemila: Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen

Publisert: 13.06.19 kl. 16:59