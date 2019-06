SYKEST: Karoline Bjerkeli Grøvdal kom seg så vidt til start foran 3000 meter hinder i EM i Berlin i august i fjor. Hun var gullfavoritt. Her jubler hun etter ha å løpt inn til 3. plass på Olympiastadion. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjerkeli Grøvdal: – Høres ut som jeg er veldig mye syk

Karoline Bjerkeli Grøvdal (28) er blitt syk på ugunstig tidspunkter flere ganger i karrieren. Torsdag løper hun 3000 meter hinder for første gang etter EM for 10 måneder siden – og et skadeavbrekk på seks uker.

– Det har egentlig vært én gang i året. Men når du sier det slik, høres det ut som jeg er veldig mye syk, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal konfrontert med VGs oppramsing av hennes sykdomstilfeller:

Foran 5000-meteren i friidretts-VM i London høsten 2017. Hun ble tvunget til å bryte løpet.

Foran EM i Berlin i fjor høst. Karoline Bjerkeli Grøvdal var favoritt til å vinne gullmedaljen på 3000 meter hinder på Olympiastadion i Berlin, men endte på 3. plass.

Foran inne-EM i Glasgow i begynnelsen av mars i år. Hun skulle «prøve» å ta medalje på 3000 meter. Men i mål var hun 13 sekunder bak tyske Alina Reh som tok 4. plass.

– Jeg har vært uheldig med forkjølelser. Men den i Berlin var en skikkelig «runde». Da hanglet jeg i mange uker etterpå, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun karakteriserer forkjølelsene som vanlige, av den typen som ikke ville fått folk flest til å holde seg hjemme fra jobb. For toppidrettsutøvere blir imidlertid konsekvensene større. De balanserer på den berømte knivseggen når det gjelder sykdom, og ikke minst skader.

Det fikk Karoline Bjerkeli Grøvdal merke i begynnelsen av april. I februar senket hun Ingrid Kristiansens 34 år gamle rekord på 3000 meter med over fem sekunder innendørs i Bærum, til 8,44,68. Noen uker senere ble hun altså syk før inne-EM, og en måned etter det hadde hun pakket kofferten for å reise til en fire uker lang treningsleir i høyden i Flagstaff i Arizona.

– Jeg kjente smerter i lysken. Det kom helt ut av det blå. Jeg fikk svar (på undersøkelsene) dagen før jeg skulle dra. Det var en strek i regningen. Men det var ikke noe poeng i å dra til høyden med den skaden. Skader leges jo også senere i høyden, påpeker hun.

Diagnosen var overbelastning i bekkenet. Det vil si tilsvarende type skade som maratonløper Sondre Nordstad Moen slet med i fjor. Hun måtte holde seg unna «støt og løping» i seks uker. I stedet syklet hun i Frankrike sammen med kjæresten Magnus Krogsæter Aarre, gikk på rulleski på Olympiatoppens gigantmølle og løp på «i løse lufta-møllen» samme sted.

– Jeg klarte å gjøre det beste ut av situasjonen, og har følt at jeg har fått trent. Men sesongen kommer litt brått på, sier hun med tanke på debuten på Bislett torsdag kveld – og det faktum at hun kun har tre uker med «skikkelig» løping i bena.

Hun kunne ha ønsket seg to uker til av det, men tilføyer at det ville vært «litt pinlig» å trekke seg (fra Bislett) fordi hun er «litt usikker».

– På bakgrunn av risikoen for sykdom og skader. Har du vurdert å endre planen for å løpe både 3000 meter hinder og 5000 meter i VM?

– Nei, det er ingen endringer av den planen. Dette er en «grei» skade. Jeg får ikke noe mén av den, og da er det ingen risiko ved å løpe hinder eller å doble, svarer Karoline Bjerkeli Grøvdal.

PS: Da hun løp 3000 meter hinder under Bisletts Diamond League-stevne i fjor, ble hun – og de andre kvinnene i feltet – offer for en gigantisk arrangørtabbe. Ett av hindrene var satt opp i herrehøyde. Karoline Bjerkeli Grøvdal understreker lattermildt at hun denne gangen helst vil ha så lave hinder som mulig.

Publisert: 12.06.19 kl. 18:39