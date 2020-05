IKKE LETTSKREMT: Sondre Nordstad Moen er vant til skrinne kår i Kenya. Nå kommer han etter alt å dømme hjem til Norge, etter fire måneder 2400 meter over havet i Idet. Bildet er fra en VG-reportasje for to år siden. Foto: Line Møller, VG

OL-håpets maraton-hjemreise: 355 km i taxi

Etter over fire måneder i delvis isolasjon, skal Norges beste langdistanseløper og OL-maraton-håp Sondre Nordstad Moen (29) være på vei hjem fra Kenya. Første del av reiseruten: 355 kilometer i taxi.

– Han må ta drosje ned til Nairobi, bekrefter toppidrettssjef Erlend Slokvik overfor VG.

Årsaken er at flytrafikken fra Eldoret er stoppet på grunn av corona-krisen. Det er den nærmeste flyplassen fra der Sondre Nordstad Moen har oppholdt seg siden før jul, nemlig i Idet rundt 2500 meter over havet. Dermed er den internasjonale flyplassen i Nairobi nærmeste avgangmulighet.

Ifølge Google er det det drøyt 35 mil fra Idet til Nairobi. En strekning som er beregnet å ta seks timer og 30 minutter med bil sørover i landet.

– Han har brukt den drosjen og sjåføren før, svarer Erlend Slokvik på spørsmål om den åpenbart strabasiøse turen Sondre Nordstad Moen har i vente.

Ifølge Sondre Nordstad Moens søster Kristine Nordstad Moen, som nylig var i kontakt med ham, skulle han opprinnelig ha satt seg på et fly torsdag. «Take off» er nå utsatt til fredag. Erlend Slokvik, som også snakker jevnlig med maratonløperen, opplyser at ruteflyet han egentlig hadde billett til fra Nairobi fredag, er blitt kansellert – men han har lyktes med å få plass på et charterfly.

VG publiserte for en måned siden dette intervjuet med Sondre Nordstad Moen, som da hadde vært tre måneder i «leiren» i Idet i Kenya - den siste tiden uten løperkolleger:

VG har onsdag ikke fått kontakt med Sondre Nordstad Moen.

På spørsmål om «siste nytt», svarer hans manager Chiara Davini at de «venter på et svar fra reisebyrået». Erlend Slokvik mener imidlertid å vite at han vil sitte i flyet som fredag skal ta av fra Nairobi, med destinasjon Addis Abeba i Etiopia. Derfra går det et direkte fly til Oslo.

Går alt etter planen, skal Sondre Nordstad Moen være på bakken i Norge lørdag.

Der venter 14 dager karantene, og etter det antakelig et høydeopphold i regi av Norges friidrettsforbund på Juvasshytta i Jotunheimen en gang etter 17. mai. En snau måned senere er han aktuell for Bisletts corona-alternativ «Impossible Games» – som brødrene Ingebrigtsen meldte seg klar for i går, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Han er hyperaktuell, bekrefter Steinar Hoen med tanke på Sondre Nordstad Moen.

Stevnegeneralen tar imidlertid et sterkt smittevernforbehold. Uvanlig mye teknologi og logistikk må på plass før han kan legge inn flere navn i det foreløpig kjente i tidsskjemaet, med blant andre Karsten Warholm på 300 meter hekk. Myndighetenes varslede justeringer torsdag, vil antakelig gi ham større handlingsrom.

Men enn så lenge er begrensingen på 50 personer og karantenebestemmelsene for personer som kommer fra utlandet rammen han må forholde seg til.

– Deadline for vårt endelige tidsskjema er 15. mai, før vi 20. mai presenterer endelig deltagerliste, sier Steinar Hoen.

