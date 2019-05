FRISK OG BLID: Jakob Ingebrigtsen tittet bort på pappa Gjert Ingebrigtsen på onsdagens pressemøte i Stockholm. Foto: Sindre Øgar

Gjert om Jakob Ingebrigtsen: - Preget av eksamenskjør

STOCKHOLM (VG) Gjert Ingebrigtsen (53) er lettet over at sønnen Jakob (18) snart er ferdig med «denne helsikes skolen». Han mener den har vært begrensende for hele «Team Ingebrigtsen».

Jakob Ingebrigtsen (18) er friskmeldt før kveldens Diamond League-stevne i Stockholm, men oppladningen har ikke vært perfekt. Gårsdagen ble brukt til eksamen i rettslære, reise og et sent pressetreff i den svenske hovedstaden.

– Han er nok litt preget av eksamenskjør og sykdom. Jeg tror ikke han legger all verden i denne konkurransen, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

18-åringen har slitt med et forkjølelsesvirus.

– Vi har ikke hatt muligheten til å trene noe særlig etter sykdommen. Nå har vi bare vært forsiktige de siste dagene sånn at han kan stille her, fastslår treneren.

En eksamen igjen

Det er bare én uke siden han fryktet at hele våren ville ryke for sønnen.

– Jeg vil bare ha Jakob gjennom denne helsikes skolen, eksamen og sykdommen. Jeg er redd det ikke blir noe løp på han denne våren, sa Gjert Ingebrigtsen til VG.

Nå friskmelder Jakob seg, selv om han innrømmer at han ikke vet helt hvor han står før han er i løpet.

– Jeg er frisk og har gjennomført noen gode økter uten problemer. Jeg hadde ikke kommet hit om jeg ikke trodde at jeg kunne gjennomføre et bra løp, og i alle fall få en god start på sesongen, sier Jakob Ingebrigtsen, og tillegger at han ikke har kommet til Sverige for «å løpe ekstremt raskt».

Nå gjenstår bare én muntlig eksamen, i begynnelsen av juni, før Jakob Ingebrigtsen er ferdig med sin videregående utdanning.

– Hans oppmøte på skolen har vært en nødvendighet for å komme seg gjennom dette. Det har vært begrensende for ham, og for oss andre også, egentlig. Vi er et team her, så det vanskeliggjør alle ting når han skal på skolen, melder Gjert.

– Han sliter nok litt med at jeg blir syk, og det å gå på skole kan ha påvirkning på det. Det er neppe tilfeldig at de få dagene jeg har stukket hodet innom skolen, så har jeg fått virus eller bakterieinfeksjon. Nå håper jeg å satse på løping i litt større grad.

Publisert: 30.05.19 kl. 11:44