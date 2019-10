FINALESTØTTE: Filip Ingebrigtsen ble slått ut av VM fredag, men har blitt igjen i VM-byen for å matche og pleie broen Jakob i hans forberedelser foran 1500-meterfinalen søndag ettermiddag. Bildet er fra etter trening lørdag formiddag, der de er på vei inn i utøverhotellet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Må løse melkesyreproblem til Tokyo-OL

DOHA (VG) Filip Ingebrigtsen (26) kan ha blitt mer kontant stiv i muskulaturen i semifinalespurten på 1500-meteren enn vanlig på grunn av den høye varmen og luftfuktigheten i Doha – som høyst sannsynlig vil være like ekstrem i Tokyo-OL neste år.

– Det kan være en sammenheng i forhold til luftfuktighet, svarer friidrettslandslagets lege på spørsmål om Filip Ingebrigtsen ble stokk stiv på grunn av VM-byens spesielle klima.

Han peker også på at Filip Ingebrigtsens «hyperallergi» kan ha spilt inn. Han har ikke vært plaget av allergien de siste par årene. Men Talsnes mener at den er «en sårbarhet som ligger i systemet».

– Respirasjonssystemet (svette) har betydning når det gjelder immunresponsen, som igjen har innvirkning på restitusjon, forklarer friidrettsforbundets lege.

Fredag kveld var luftfuktigheten ekstra høy i VM-byen, opp fra et «normalt» veldig høyt nivå.

Ove Talsnes vil ikke kategorisk gi været skylden for Filip Ingebrigtsens bråstopp. Men klimaet her – som etter alt å dømme vil være det samme under OL i Tokyo i juli neste år – er av flere trukket frem som årsak til at en utøver den ene dagen kan føle seg sprek og pigg, for så neste dag å kjenne at kroppen ikke fungerer.

Ifølge Gjert Ingebrigtsen var det slik for Filip Ingebrigtsen. Dagen før semifinalen følte han seg «en million». Under oppvarmingen til 1500-meteren fredag var han også helt fin, før det gikk «dritt» på kvelden (da luftfuktigheten som regel stiger) noen timer senere.

Gjert Ingebrigtsen svarte imidlertid «nei» da VG lørdag spurte om stivheten Filip opplevde var mer kontant her – i den høye luftfuktigheten – enn den han vanligvis opplever.

– Jeg tror ikke det har noe med saken å gjøre. Det hadde nok skjedd uansett. Vi trener i varme og høy luftfuktighet andre steder. Om vi trener i Sandnes eller andre steder; han er litt mer sensitiv på de greiene der, sier Gjert Ingebrigtsen.

I et intervju med VG før 5000-meteren sa friidretts- og sykkelekspert Johann Kaggestad til VG at løperne – det vil si Jakob og Filip Ingebrigtsen – måtte være forsiktige med farts økninger på grunn av varmen og luftfuktigheten i Doha.

– Man får progressivt raskere laktat (melkesyre som surner musklene), og å trene ute i den varmen er helt håpløst, sa Kaggestad.

– Det har vært mye fuktigere på stadion de siste dagene, bekrefter friidrettsforbundets mangeårige sjefslege Ove Talsnes.

Han forteller at flere av Norges utholdenhets-utøvere har slitt med varierende form under mesterskapet, og at de etter en hard treningsøkt har hatt behov for mye lengre tid med restitusjon. Det vil si at kroppen ikke har hentet seg inn igjen så fort som den pleier.

– Har høy luftfuktighet gitt innslag av melkesyre fortere i dette klimaet enn under normale forhold?

– Ja, det er et klart inntrykk. Det har vi merket på trening her, svarer Ove Talsnes.

Det har vært tilfelle for Karoline Bjerkeli Grøvdal, som brøt 5000-kvalifiseringen, og Håvard Haukenes, som brøt 50 kilometer kappgang. Amalie Iuel skal også ha følt at den ene «dagen» var bedre enn den neste. Hun traff imidlertid den avgjørende dagen, da hun satte norsk rekord på 400 meter hekk.

Karsten Warholm skal i likhet med Jakob Ingebrigtsen ha taklet det andre ikke har taklet.

– Det vil være en anbefaling, til og med et krav, når vi skal forberede oss til OL neste år, at det vil være viktig å være ferdig trent før vi kommer til Tokyo, sier Ove Talsnes.

Friidrettsforbundet toppidrettssjef Erlend Slokvik sier at det er mange teorier rundt «det», og at dette er noe de må finne ut av.

– Luften her er spesiell. Det er tydelig at utøverne reagerer individuelt og forskjellig. Det er derfor vi har brukt en del ressurser på å finne ut av ting. Det blir viktig til OL neste år også, sier han.

