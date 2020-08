JAKTER REKORD: Sondre Nordstad Moen – her under 10.000-meter i friidretts-VM i Doha i fjor høst - har en god sjanse til å slette en 44 år gammel europarekord i Kristiansand fredag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nordstad Moen nervøs for «spøkelse» før rekordforsøket

Sondre Nordstad Moen (29) er redd for at han skal bli forstyrret av rekordinnehaver Jos Hermens (70) «spøkelse» under forsøket på å løpe lenger enn 20.944 meter på en time.

– Jeg må ikke føle at jeg har Jos Hermens i ryggen, og snu meg for å se om han «er der», sier Norges beste langdistanseløper og OL-maratonhåp i dette intervjuet foran rekordforsøket på bane fredag kveld klokken 21.40.

– Du vil slippe unna Jos Hermens spøkelse?

– Ja, det kan du si. Nå ble jeg litt nervøs her, svarer Sondre Nordstad Moen humørfylt noen timer før han skal tilbakelegge rundt 50 runder på banen i sommerhete Kristiansand.

Nederlenderen Jos Hermens - senere en av friidrettens mest kjente managere - løp 20.944 meter i løpet av en time så langt tilbake i tid som 1976. Da var nederlenderen 26 år gammel, og Sondre Nordstad Moen langt fra påtenkt. På spørsmål om hvorfor han nå har satt seg fore å slette Hermens ukurante rekord, svarer Sondre Nordstad Moen «en rekord er en rekord».

Han tilføyer at en rekordforbedring ikke vil innebære en prestisjegevinst. Han vil ikke løpe rundt og slå seg på brystet hvis han etter en time har løpt 21.000 meter – som av hensyn til «det estetiske» er målet hans (han understreker at han egentlig bare behøver løpe en meter til, altså 20.945 meter).

– Neida, men man kan jo lure på hvorfor ingen har prøvd seg før. Det er en offisiell europeisk rekord, påpeker Sondre Nordstad Moen.

For ordens skyld, er etiopiske Haile Gebrselassies (47) verdensrekord drøyt 300 meter raskere, ifølge Nordstad Moen.

Tidligere tider indikerer at han er i stand til å slette Hermens 44 år gamle rekord. Blant annet europarekorden på 25.000 meter (1.12,46,51) som han satte under «Impossible Games» på Bislett 11. juni. Han hevder å være i bedre form nå, etter trening i høyden 1800 meter over havet ved Juvasshytta i Jotunheimen - ved foten av Galdhøpiggen.

– Jeg kan ikke ha en «off» dag og må løpe bedre enn jeg gjorde på Bislett. Vi får se hvordan oppholdet på Juvass har slått ut. Det var en av de kaldeste julimånedene der også. Et par-tre dager var det stiv kuling og minusgrader. Da løp jeg innendørs på tredemølle, forteller han om forberedelsene til «One Hour Run» under «Stadionmila»-stevnet på Kristiansand stadion.

Han sier at det vil være om å gjøre å være skjerpet etter at han har passert 13 kilometer, og frem til 17 til 18 kilometer av løpet. Hvis han ikke er det, er det «lett» å tape ett sekund på kilometeren. Han minner om en portugisisk løper som for 30 år siden til slutt «var én meter bak Hermens» i sitt rekordforsøk.

Et sett harer – eller fartsholdere – er satt opp for å hjelpe Sondre Nordstad Moen på veien frem til rekord. Tidligere toppløper Sindre Buraas bør klare å holde rett fart og trekke Sondre Nordstad Moen gjennom cirka første halvdel.

Og så bør speakeren ha sørget for en god spilleliste som via høyttaleranlegget kan gi ham det trøkket og rytmen han gjerne vil ha, spesielt «utøver i løpet».

– Jeg er ikke så musikalsk og har ingen favoritter. Men en god miks vil være fint. Når jeg løper intervaller pleier jeg å høre på litt techno. Jeg tror Jos Hermens avsluttet sitt rekordløp med Bruce Springsteens «Born to Run» (utgitt 1975). Det viktigste er at det ikke er stille, sier Sondre Nordstad Moen med tanke på at antall tilskuere vil være smittevernbegrenset.

Publisert: 07.08.20 kl. 15:06

