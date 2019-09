SPENT: Karsten Warholm skal prøve å forsvare VM-gullet på 400 meter hekk i Doha. Forsøket går fredag, semifinalen lørdag og finalen mandag. Foto: Hassan Ammar / AP

Forventningsfull Warholm om VM-duellen: – Det kan bli helt sykt

Regjerende verdensmester Karsten Warholm (23) tror han må løpe 400 meter hekk på under 47 sekunder for å forsvare gullet.

Nå nettopp







Tidenes beste 400 meter hekk 1) Kevin Young – 46,78 2) Karsten Warholm - 46,92 3) Rai Benjamin - 46,98 3) Abderrahman Samba – 46,98 5) Ed Moses – 47,02 5) Rai Benjamin – 47,02 7) Bryan Bronson – 47,03 8) Matete Zam – 47,10 9) Karsten Warholm 47,12

– Det her kan bli helt sykt. Det kan bli meget, meget sykt, sier 23-åringen fra Ulsteinvik om gullduellen til Aftonbladet.

Fredag er det forsøk på 400 meter hekk. Semfinale følger lørdag før finalen går mandag klokken 21.40.

les også Disse skal kjempe om norske medaljer i friidretts-VM

Warholm kommer til VM i Qatar som den største favoritten.

Enkelt og greit fordi han har vunnet alt han har stilt opp i år og senket persen sin fra 47,64 i fjor til utrolige 46,92. Det er tidenes nest beste løp, bare slått av Kevin Young som løp på 46,78 i 1992.

Rai Benjamin og fjorårets verdensener, Abderrahman Samba, er de to største konkurrentene. Begge har 46,98 som pers.

– Det er stor sannsynlighet for at man må løpe på under 47 sekunder for å vinne, sier Warholm, som har vist frem formen i VM-byen:

– Mer kontroll nå

Verdensrekordholder Young holder en knapp på Warholm, ifølge nyhetsbyrået AP. Young frykter også at hans 27 år gamle verdensrekord er i fare. Etter superløpet i Zürich varslet Warholm at han hadde mer inne, og mente at et dårlig hekkehopp ødela tiden litt.

– Jeg var farlig nærme, sier Warholm.

les også Derfor er Norges største VM-gullhåp aldri skadet

Sunnmøringen skal forsøke å gjøre det kun Ed Moses, Felix Sanchez og Kerron Clement har klart tidligere: Å forsvare VM-gullet på øvelsen.

– Jeg føler jeg er mer rutinert og har mer kontroll nå. London i 2017 var mitt første VM og jeg var veldig giret. Nå skal jeg bruke heatene for å bygge opp spenning og håpe at jeg ikke gjør noen tabber. I finalen skal jeg løpe som alle andre løp, sier Warholm.

Tror Samba stiller

Hjemmehåpet Samba har slitt med skader denne sesongen, og hjemmehåpet har ikke løpt siden mai. Det er fortsatt uklart om han blir klar.

– Det er ingen som har hørt noe om det, men jeg tror det er veldig stor sannsynlighet for at han stiller. Det ville overraske meg om han ikke gjorde det, sier Warholm.

De neste dagene er det meldt skyfritt vær og rundt 35 grader i Qatar.

les også Verdensrekord i VM vil gi Warholm 1,5 millioner i bonuser

– Det er egentlig luftfuktigheten som er problemet her. Det blir spennende å se om aircondition-anlegget på stadion kan ta ut luftfuktigheten. Det blir vanskelig å konkurrere i dette været, men de skal løpe maraton, så da må vi klare å løpe 400 meter hekk, sier Dimna-løperen.

Til NTB forteller det norske gullhåpet at han trolig kun løper 400 meter hekk – og ikke 400 meter flatt.

– Med all sannsynlighet så blir det ikke en dobling, nei.

Publisert: 27.09.19 kl. 13:20







Mer om