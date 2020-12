Jakob Ingebrigtsen om morens «spionasje»: − Lov å prøve seg

Jakob Ingebrigtsen flyttet for å bo sammen med kjæresten og for å bli en bedre løper. Men 20-åringen får ikke helt fred fra foreldrene ennå.

I den nye sesongen av Team Ingebrigtsen får man se Jakob forlate barndomshjemmet – men det er ikke langt den yngste av løperbrødrene har flyttet.

– Heldigvis kan jeg se terrassen til Jakob oppe i bakken. Hvis jeg står på trappen, kan jeg vinke opp til ham. Det er en liten trøst for moren, at han ikke har flyttet til Oslo, smiler mor Tone Ingebrigtsen.

For det er bare et steinkast eller fire – avhengig av hvor god man er til å kaste stein – mellom Jakobs nye hus og foreldrene, Tone og Gjert. De bor på Lura, han på Lurahammaren.

– Det er en noen hundre meter, og jeg regner ikke med at hennes syn strekker seg så langt. Men det er lov å prøve seg, sier Jakob Ingebrigtsen til VG om morens forsøk på «spionasje».

Men selv om han kanskje ikke bor hos foreldrene lenger, er det ikke få timer som blir tilbrakt i barndomshjemmet fremdeles.

– Vi har jo treningsrom i kjelleren til Gjert og de, som jeg benytter meg mye av. Da er det greit å kunne svippe kjapt innom der, forteller Jakob.

I selvbiografien beskriver Tone Ingebrigtsen en «sterk konflikt» i familien da Jakob første gang ville flytte ut av barndomshjemmet og sammen med kjæresten, Elisabeth Asserson. Gjert satte seg først på bakbeina, men ble etter hvert overbevist av sønnen. «Jeg trenger noen å være glad i for å få balanse i livet», var sønnens budskap som fikk faren til å snu, skriver moren i boken.

Overfor VG dysser Jakob ned konfliktnivået.

– Det var kanskje litt vel dramatisk den seansen. Vi er litt vanedyr, og ikke så glad i endring. Den største frykten er kanskje at endringen skal ødelegge det man har, men det går som regel fint, mener han.

SUPERTALENT: Jakob Ingebrigtsen fortsetter å bryte grenser. Noe av grunnen kan være et nytt og mer selvstendig liv.

Ingebrigtsen-broren legger et suksessfullt 2020 bak seg. Det ble aldri OL, men 20-åringen grep mulighetene han fikk i Diamond League. Sesongen på favorittdistansen, 1500 meter, ble åpnet med monstertiden 3.28.68 i Monaco. Europarekord, personlig rekord og selvfølgelig norsk rekord. Fire nye solide løp på 1500 meter fulgte, i en svært spesiell sesong midt i en verdensomspennende pandemi.

Ifølge Jakob gjør samboerskapet med kjæresten, og muligheten til å leve et mer selvstendig liv, ham til en bedre løper.

– Absolutt. Som idrettsutøver er det veldig viktig å styre eget liv. Hvis ikke jeg er motivert for å drive med dette, kan jeg aldri bli god i noe. Det er viktig å ha 100 prosent frihet til å ta valg i hverdagen ellers. For meg er det motiverende at jeg kan tilrettelegge og gjøre det som gjør meg best mulig forberedt til neste trening, forteller han.

Filip Ingebrigtsen har flyttet til Oslo, hvor han bor med kone og barn. Jakob Ingebrigtsen føler ikke på det samme behov ennå, og trives i Sandnes, nær moren og trenerfaren.

– Det er ikke så nøye hvor man er, men hva man gjør. Kontinuitet i trening kan man ha hvor som helst. Dette er et flott område, og det er ikke nødvendig å flytte på seg enn så lenge, konkluderer han.

Første episode av Team Ingebrigtsen sendes lørdag på NRK1 og NRK TV.

Publisert: 04.12.20 kl. 14:04

