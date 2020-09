NM-PÅMELDT: Karsten Warholm fotografert i Stockholm den 23. august. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Friidretts-NM i Bergen går tross corona

Friidretts-NM i Bergen kommende helg går som planlagt, har styret i Norges Friidrettsforbund bestemt. Samtidig har de forståelse for om noen ikke ønsker å dra til Bergen nå.

For mindre enn 10 minutter siden

Vedtaket gjelder såfremt ikke nye råd, retningslinjer eller tiltak fra nasjonale eller lokale myndigheter tilsier noe annet, heter det på friidrett.no.

Tidligere mandag ble det kjent at Bergen hadde 32 nye bekreftede smittede, og helsebyråd Beate Husa (KrF) innrømmet at hun hadde håpet på en nedadgående trend allerede mandag - etter at Bergen sist tirsdag iverksatte kraftig lut mot smittespredningen i byen.

Styret i Norges Friidrettsforbund hadde utsatt sin avgjørelse til mandag. Det har ikke vært aktuelt å flytte mesterskapet til en annen by.

les også 32 nye smittede i Bergen siden i går: - Holder pusten

– Avgjørelsen er tatt etter en helhetsvurdering der vi har sett på alle sider av det å avvikle mesterskapet, sier NFIF-president Ketil Tømmernes i en pressemelding.

– Norges Friidrettsforbund har imidlertid forståelse for at dersom enkelte føler en utrygghet med hensyn til å reise til NM, eller får føringer fra lokale myndigheter eller arbeidsgiver om ikke å reise, skal en avgjørelse om ikke å reise respekteres, sier Tømmernes.

– Arrangøren har gjort et meget godt arbeid med å etablere gode smitteforebyggende tiltak i forbindelse med arrangementet, sa Tømmernes sist uke.

Publisert: 14.09.20 kl. 17:45

Mer om Friidrett Coronaviruset