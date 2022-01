Warholm foran ny sesong: − Ute etter skalpen min

Karsten Warholm er forberedt på tøffe angrep det kommende året. Warholm tenker ikke like mye på verdensrekorden som foran OL-sesongen. Men har lyst til å kjempe om tre nye gull. Warholm leker med tanken om å løpe 400 meter flatt under EM i München.

Av Jostein Overvik

– Det er jo både VM og EM. Vi har en tittel å forsvare i begge mesterskap. Vi kan så absolutt ikke ligge på latsiden for å klare det. Jeg vet at konkurrentene mine – spesielt i VM – er greit ute etter skalpen min. De fleste har lyst på vår posisjon, sier Warholm til VG etter å ha blitt kåret til årets mannlige utøver på Idrettsgallaen lørdag kveld.

Rai Benjamin løp 53 hundredeler under gjeldende verdensrekord da han tok OL-sølv i Tokyo. I juli vil amerikaneren ha revansje på hjemmebane under VM i Eugene. Warholms historiske 45,94 ga OL-gull i Tokyo.

– Tiden er nesten litt fryktinngytende. Du vet at du alltid vil bli målt opp mot den. Det kommer ikke på bestilling, slår han fast. Før jul ble 25-åringen kåret til Årets mannlige friidrettsutøver i verden. Han har ikke tapt et løp på 400 meter hekk siden 2018 og har i rad og rekke vunnet OL, EM og to VM.

I FARTEN: Karsten Warholm gjøglet på den rød løperen på vei inn på Idrettsgallaen lørdag.

Kevin Youngs verdensrekord fra OL i Barcelona hadde stått i nesten 29 år da Warholm senket den til 46,70 på Bislett 1. juli i fjor.

– Det var er race om verdensrekorden. Jeg er veldig lettet over at jeg fikk tatt den først. Det var dritkult å oppleve det på Bislett. Men i år er jeg litt mer på å stabilisere meg på bedre tider enn jeg har vært stabil på før. Selvfølgelig håper jeg på nye topprestasjoner, men jeg kommer ikke til å jakte den så grovt, sier Warholm.

Han beskriver lysten på verdensrekorden med at «46,78 sto nesten tatovert i pannelappen min».

– Er målet å kunne stabilisere seg på tider under den gamle verdensrekorden til Kevin Young?

– Ja, det er heller der fokuset ligger. Også vil jeg gjerne slå en urgammel personlig rekord på 400 meter uten hekker på 44,87. Det hadde vært gøy.

Han gjorde et forsøk i sitt første løp etter OL-gullet. Det gikk slettes ikke. Warholm var ute etter europarekorden på 400 meter flatt, men havnet nesten opp på tiden han brukte på å 400 meter med 10 hekker i OL.

– Det kan vi trygt si ikke gikk som planlagt, sier han.

Han kan komme til å løpe 400 meter flatt under EM i München i august. Men programmet er tett i mesterskapet som varer bare i syv dager. VM i Eugene var til sammenligning i 10 dager.

– Det byr jo på litt utfordring med mye syre, sier Warholm.

– Jeg har jo prøvd i EM før og jeg har jo en tanke om at jeg kan prøve på nytt. Men jeg har ikke bestemt meg. Men jeg er jo revansjelysten etter det som skjedde sist.

Han avsluttet gullsesongen i september. Men startet veldig raskt på forberedelsene til 2022.

– Vi har vel egentlig aldri stoppet. Vi er på jobb igjen. For å være helt ærlig så er det alltid et mål å forbedre seg. Vi har veldig troen på kontinuitet og tror vi kan flytte nivået med alltid å legge ned en innsats og ikke alltid måtte ta pause. Det er da man blir dårligere, mener Warholm.

Nylig la han ut en Instagram-video der han sammen med Amalie Iuel og Elisabeth Slettum løper i snøvær på Bislett. Warholm fører an i bar overkropp i snøværet.

– Men vi skal ikke drive med for mye snøløping. Det var litt for gøy. Leif (Olav Alnes, trener) gjorde det samme med Geir Moen sin tid. Men da måket de banen først. Det er et viktig poeng, smiler Karsten Warholm etter vintersprinten i kortbukser og piggsko.