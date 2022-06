1 / 9 REKORD FØR VM: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp fortere enn noen gang på Bislett. forrige neste fullskjerm REKORD FØR VM: Karoline Bjerkeli Grøvdal løp fortere enn noen gang på Bislett.

Her slår Grøvdal 36 år gammel rekord: – Beste dagen i mitt liv

BISLETT (VG) Karoline Bjerkeli Grøvdal tok føringen etter 3000 meter av det sterke feltet på 5000 meter. Veteranen førte an i regnværet og slo norgesrekorden til Ingrid Kristiansen fra 1986. Tiden er 14.31,07.

– Den beste dagen i mitt liv, sier hun til NRK

– Fantastisk. Min beste dag ever, følger Karoline Bjerkeli Grøvdal opp til VG. Norges beste langdistanseløper på kvinnesiden sier hun «knuste rekorden» til Kristiansen.

– Jeg synes det var på tide. 36 år er ganske lang tid. Veldig morsomt med norsk rekord! Jeg hadde forventet at hun skulle ta den. Så får vi se om hun tar 10.000 også. Jeg tror nok den neste hun tar er 1500, men så kan hun ta 10.000 også, sier Ingrid Kristiansen til VG.

– Deilig, jubler Bjerkeli Grøvdal.

– Hvordan sammenligner du dette med det du har gjort tidligere?

– Soleklart nummer én.

– Har det vært mye mas om rekorden?

– Ja, veldig mye mas. Jeg har alltid blitt målt opp mot den. Samtidig har jeg mast på meg selv også, sier hun og fortsetter.

– Innerst inne var dette målet for dagen. Det var veldig deilig å klare det. Publikum hjalp meg. De siste to rundene begynte jeg å si til meg selv at «dette klarer jeg».

32-åringen fra Isfjorden var tydelig lykkelig da hun løp i mål til enorm jubel på Bislett. 15.000 tilskuere var i kok.

– Jeg følte at de bar meg rundt, sier hun.

Fjorårets europamester i terrengløp senket persen sin med over 12 sekunder i et av karrierens aller beste løp. Rekorden til Kristiansen ble slått med mer enn seks sekunder.

– Jeg er litt sånn, ute av meg selv. Det har vært en drøm så sykt lenge. Så har det vært nære, men aldri så nær som nå. Det har vært et press innvendig for å ta rekorden, sier en svært lettet og glad Grøvdal.

– Hun tok rekorden på en fantastisk måte, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Grøvdal ble nummer fire i løpet. Dawit Seyaum fra Etopia vant på 14.25,84 foran ytterligere to etiopiske jenter.

Den tidligere norske rekorden til Ingrid Kristiansen er på 14.37,33. Verdensrekordholderen fra 1980-tallet er på plass på Bislett.

– Jeg synes rett og slett det var morsomt. Jeg har ventet på det i mange år. Hun fikk litt hjelp av lysharen, men tok kommandoen og gjorde jobben, sier Kristiansen til VG.

Grøvdal har løpt 14,51 tidligere i år og skal løpe nettopp 5000 meter under VM i juli. Under EM i august kan det bli flere distanser.