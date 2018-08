NORGE VS. SVERIGE: Jakob Ingebrigtsen og Armand Duplantis har begge imponert under EM i Berlin, Foto: Bjørn S. Delebekk (VG), Reuters.

Svensk kommentator: Jakob Ingebrigtsens prestasjon ikke det mest imponerende i EM

Yngve Gjerde

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 13.08.18 10:21 Oppdatert: 13.08.18 10:34

FRIIDRETT 2018-08-13T08:21:49Z

Kommentator i Aftonbladet, Mats Wennerholm, vil ikke ta fra Jakob Ingebrigtsen (17) tittelen som EM-konge. Men han mener at en svenskes prestasjoner overskygger «alt».

Det skriver han i sin kommentar i Aftonbladet i kjølvannet av Armand Duplantis’ EM-gull i stavsprang .

18-åringen knuste konkurrentene og sikret EM-gull søndag kveld, noe som av Wennerholm beskrives som «blant de mektigste oppvisningene jeg noensinne har sett».

Jakob Ingebrigtsen løp på sin side inn til to suverene gullmedaljer i friidretts-EM i Berlin: Først på fredagens 1500-meter , deretter på lørdagens 5000-meter , der også storebror Henrik Ingebrigtsen (27) noterte seg for medalje .

– Jeg skal ikke ta fra Jakob Ingebrigtsen tittelen som EM-konge her i Berlin, selv om det klør i fingrene etter «Mondos» oppvisning, skriver han.

– Overskygger alt

– Skal vi se begge prestasjonene fra et globalt perspektiv, er Armand Duplantis best i verden, mens Ingebrigtsen enn så lenge bare kan kalle seg best i Europa. Men han tok fortsatt to EM-gull, og fortjener tittelen i et EM som kjennes ut som rene babyboomen.

Deretter trekker han frem den ene unge stjernen etter den andre som har løpt, kastet eller hoppet inn til EM-gull i den tyske hovedstaden. Blant de han nevner er Karsten Warholm, som løp inn til gull på 400 meter hekk .

Heller ikke det når opp, ifølge Aftonbladet-kommentatoren.

– Dette gullet (til Duplantis) overskygger alt, skriver Wennerholm.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Wennerholm, men kommentatoren har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Hyllestene fortsetter imidlertid å renne inn til Norges 17 år gamle sensasjon. En rekke IOC-medlemmer rister, ifølge NRK, på hodet som følge av Ingebrigtsens prestasjoner i mesterskapet.

Gerhard Heiberg sier til kanalen at kollegene sliter med å tro det de ser, og Heiberg selv sammenligner Ingebrigtsen med Vebjørn Rodal.

Også internasjonalt vekker Ingebrigtsens prestasjoner oppsikt.

«Tidlig utviklet monster»

«Jakob – ferdig produkt», skriver den franske storavisen L’Équipe på en helside om Ingebrigtsen.

«Brødrene hans, Henrik og Filip, var prototyper laget av pappa Gjert. Den siste Ingebrigtsen, som 17 år gammel vant både 1500 m og 5000 m, er et tidlig utviklet monster», skriver avisen.

«For en familie!», skriver de også og retter blikket mot fremtiden:

«Det er ikke over. Enten det er snakk om de tre brødrene eller noen andre av de syv barna i familien.»

Den profilerte TF1-programlederen Grégoire Margotton nevner Ingebrigtsen og Duplantis i samme åndedrag som den franske fotballsensasjonen Kylian Mbappé, og skriver at «genier bryr seg ikke om antall år».