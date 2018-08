Forbannet Gjert Ingebrigtsen: Filip ødelagt av antibiotika

ZÜRICH (VG) Filip Ingebrigtsen (25) klarte ikke å henge med da spurten gikk 300 meter før mål og endte på 7. plass i Diamond League-finalen på 1500 meter – fire sekunder bak vinneren Timothy Cheruiyot fra Kenya.

Publisert: 30.08.18 20:58 Oppdatert: 30.08.18 21:44

Umiddelbart etter løpet treffer VG pappa og trener Gjert Ingebrigtsen bak tribunene på Letzigrund stadion. Han er forbannet.

– Vi må slutte å gjøre dumme ting. Antibiotikaen stoppet hele systemet hans. Melkesyren gikk ikke bort. Men gjort er gjort, spist er spist. Det er synd for Filip. Hadde han fått er par dager til på seg, ville han vunnet dette, mener Gjert Ingebrigtsen.

Han sikter til kuren med antibiotika som Filip ble satt på samme dag som han falt i forsøksheatet på 1500 meter i EM for tre uker siden. Den tålte han angivelig dårlig.

– Han følte seg som en million før løpet. I like god form som i Monaco (norsk rekord 3.30,01). Men han var ødelagt i kroppen. Legen kan ikke vite det. Men Filip burde vite det, tilføyer en opprørt Gjert Ingebrigtsen med tanke på medisinen som han «måtte» ta for tre uker siden - og som han har dårlig erfaring med.

Konfrontert med Gjert Ingebrigtsens påstand om at antibiotikakuren spolerte finaleprestasjonen, svarer Filip Ingebrigtsen i pressesonen her i Zürich torsdag kveld at «ja, det kjennes unormalt».

– Det verker i muskulaturen. Det er lett å være etterpåklok, men kanskje jeg gjennomførte for mange og tette treninger etter EM, sier han.

– Faren din sier at du burde ha sagt nei til antibiotikaen?

– Jeg sa nei. Men legen sa at jeg ikke hadde noe valg. Såret var såpass dypt og fulgt av møkk, at jeg var helt nødt til å ta det, svarer Filip Ingebrigtsen.

Både han og Gjert Ingebrigtsen understreker at landslagslege Ove Talsnes ikke har skyld i at Filip ble satt på en antibiotika-kur, som han etter alt å dømme tålte veldig dårlig.

– Jeg er der. Men det føltes «drit» på siste runde. Det var liksom ingen respons. Jeg er skuffet. Jeg kjørte på, men det ble tyngre og tyngre, sier Filip Ingebrigtsen i et intervju med NRK etter løpet.

– Jeg var klar og det kjentes bra. Det gikk lett i to, kanskje tre runder. På den siste runden tålte jeg ikke fartsøkningen. 3.44 er det dårligste jeg har gjort i år, sier han i pressesonen til VG og Stavanger Aftenblad.

Filip Ingebrigtsen fikk tiden 3.34,13. Timothy Cheruiyot vant med 3.30,27, foran landsmannen Elijah Motonei Manangoi (25) og Djiboutis Ayanleh Souleiman.

Filip Ingebrigtsen har i dagene og ukene etter fallet i friidretts-EM langt fra vært sikker på at han ville være klar til å stille opp i Diamond League-finalen på 1500 meter.

I fjor kom han i mål som sistemann og nummer 12 i Zürich stevne som kalles «Weltklasse» med tiden 3.41,36, åtte sekunder bak vinneren Timothy Cheruiyot fra Kenya. Da var Filip Ingebrigtsen så skral, det vil si syk, at han etter alt å dømme ikke ville stilt opp, hvis det ikke var for at han hadde bestemt seg for å delta i NM noen dager senere.

Da Filip Ingebrigtsen knallet til med norsk rekord 3.30,01 foran lillebror Jakob Ingebrigtsens (17) 3.31,18 i Monaco 20. juli , vant Cheruiyot på 3.28,41. Regjerende verdensmester Elijah Motonei Manangoi på 2. plass fikk 3.29,64.

Djiboutis Ayanleh Souleiman var 1/100 bak Norges dobbelte europamester og er innehaver av fjerde årsbeste tid i verden bak Cheruiyot, Manangoi og to ganger Ingebrigtsen. Men pappa og trener Gjert Ingebrigtsen anså ikke Souleiman for være en reell trussel for Filip her i Zürich torsdag kveld.

Gjert Ingebrigtsen mente i et intervju med VG onsdag kveld at det ikke var noen grunn til at innendørsverdensmesteren fra 2014 plutselig skulle være i toppform nå, etter ikke å ha vært det tidligere i sesongen.

Han klarte 3. plassen med 3.31,24.

Filip Ingebrigtsen tippet at vinnertiden ville bli 3.34 til 3.35. Han bommet med fire til fem sekunder og måtte ta til takke med cirka 25.000 kroner i premiebonus.