Pappa Gjert etter brødrene Ingebrigtsens kanonløp: - Fytti grisen!

Publisert: 20.07.18 21:06 Oppdatert: 20.07.18 22:03

FRIIDRETT 2018-07-20T19:06:13Z

Filip Ingebrigtsen (25) slettet storebror Henriks norske rekord da han løp inn til tredjeplass på 1500 meter, mens minstemann Jakob Ingebrigtsen (17) satte ny U18-europarekord og ble nummer fire.

– Å fytti grisen! Det ble tredje og fjerdeplass, utbrøt Gjert Ingebrigtsen på NRK.

Tallet 3.31,46 har spøkt i Filip Ingebrigtsens bakhode i flere år. Det er den norske rekorden på 1500-meter, satt av storebror Henrik i nettopp Monaco. Det skjedde i 2014, og rekorden har stått urørt siden.

I dag ble den forsøkt knust av begge småbrødrene hans. På den raske og fine banen i Monaco stilte både Jakob og Filip til start i en real brødreduell i Diamond League.

Jakob Ingebrigtsen lot seg som vanlig falle bakerst i feltet fra start, mens Filip la seg i god posisjon midt i feltet. Midtveis i løpet lå begge to ideelt plassert, og Filip Ingebrigtsen var godt i rute for å kunne ta den norske rekorden.

I siste sving løp Filip Ingebrigtsen seg opp på en tredjeplass, og den holdt han gjennom hele oppløpet. Bak ham kom 17 år gamle Jakob dundrende, og de to krysset målstreken som nummer tre og fire.

Kenyanske Timothy Cheruiyot vant løpet, foran landsmannen Eliajah Montonei Manangoi.

– Man må ha flaks

Filip Ingebrigtsens tid ble 3.30,01, ny norsk rekord - mens Jakob endte på 3.31,18. Det er ny europeisk U18-rekord, med fire sekunders margin.

– Det er helt sykt! Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er helt drøyt, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Det tar litt tid for at dette skal synke inn. Det er helt vilt. Vi er to av de aller beste i hele verden på 1500 meter, sier 17-åringen.

Storebror Filip Ingebrigtsen var ikke mindre ekstatisk etter løpet.

– Man må ha litt flaks, og man må ha dagen. For to måneder siden trodde jeg ikke dette skulle skje denne sesongen. Men det å faktisk gjøre det, og med så god margin, er helt fantastisk, sier han til NRK.

– Også snur jeg meg og ser at han idioten av en bror bryter rekorder etter rekorder. Nei, det er helt utrolig det han gjør, for jeg vet hva som ligger bak, og hva som kreves for å løpe så fort, legger han til.

Tittelforsvarer i EM

Brødrenes to kanonløp kommer bare noen få uker før EM starter i Berlin. Der er Filip Ingebrigtsen rett og slett tittelforsvarer på 1500 meter.

I 2016-EM var det han og storebror Henrik som løp mot hverandre, og øyeblikket da Filip Ingebrigtsen løp først over streken og tok gullet, var smått legendarisk .

Han slo hendene for ansiktet og så ut som han knapt kunne tro det som skjedde da han så sitt eget navn blinke mot ham på lystavla. - Helt galskap, skrek mellomste bror Ingebrigtsen. Eldstemann Henrik tok samtidig bronse.

Etter dagens løp i Monaco er det ingen tvil om at 25-åringen ligger godt an i løypa inn mot mesterskapet. Nylig ble han også nummer to under Diamond League-stevnet i Rabat , riktignok i et felt som manglet de to største navnene på 1500-meter denne sesongen.

PS! En annen som er i meget god form om dagen, er Karoline Bjerkeli Grøvdal. På fredagens 3000 meter hinder løp hun inn til 11. plass på tiden 9.18.36, ny årsbeste med en margin på hele ti sekunder. Vant gjorde suverene Beatrice Chepkoech fra Kenya, som løp på 8.44,32 - med den tiden slettet hun verdensrekorden med elleville åtte sekunder. Den gamle ble satt av Ruth Jebet i 2016.