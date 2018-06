SLET: Filip Ingebrigtsen, i svart drakt i midten av bildet, her fra drømmemilen under Bislett Games torsdag denne uken. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Filip Ingebrigtsen misset EM-kravet: - Så jævla dårlig taktisk

Publisert: 10.06.18 17:35

FRIIDRETT 2018-06-10T15:35:20Z

STOCKHOLM (VG) Filip Ingebrigtsen (25) skulle bare klare EM-kravet på 13.38,00. Det fikk han aldri til. Både han og pappa Gjert innrømmer at løpsopplegget ble altfor dårlig.

– Jeg klarte ikke flytte beina de siste 3000 meterne og det var såvidt jeg klarte å komme meg til mål, sier Filip Ingebrigtsen til VG.

– Jeg løp så jævla dårlig taktisk og kom veldig langt bak. Det var helt håpløst. Milen fra Bislett satt vel også litt i beina, forklarer han.

Les også: Pappa Ingebrigtsen: Alle tre kan klare hektisk EM-dobbel

Misset kravet

Han har akkurat kommet seg gjennom 5000 tunge meter på friidrettsstadion i Stockholm. Både han og storebror Henrik deltok på distansen, men det ble ingen god opplevelse for Filip.

Han hadde nemlig én oppgave: Komme seg under tiden 13.38,00. Istedet ble det en 13:46,40 og 12. plass. Langt bak vinneren Selemon Barega og snaue 18 sekunder bak Henrik Ingebrigtsen som ble nummer ni.

Skjønte ikke «dra-taktikk»

Etter løpet var han kritisk til egen taktikk. Det samme var som alltid kravstore pappa og trener Gjert.

– Han er sannsynligvis full av trening. Han ble veldig kantete og stiv. Jeg skjønner ikke hvorfor han skulle opp og dra. Han ble stiv da. Han mangler erfaring nå det gjelder dette, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Samtidig sliter han kolossalt med pusten på grunn av allergien han har når det blir så varmt som dette. Han gjorde en feil vurdering da han gikk opp for å dra. Milen fra Bislett satt nok i bena, og han ble pinne stiv, sier faren.

Tviler på 5000 meter i EM

Nå spørs det om Filip Ingebrigtsen i det hele tatt forsøker å kvalifisere seg til 5000 meteren i EM i begynnelsen av august.

– Jeg er ikke veldig giret på det nå, og vet ikke om det blir tid til det, svarer han på spørsmål fra VG om at han nå må løpe enda en 5000 meter for å kunne klare kvalifiserinsgtiden 13.38 til EM.

For familien reiser nå til høyden og skal prioritere drømmemil og 1500 meter under Diamond League-stevnene i Paris, Lausanne og Monaco. Det er i hvert fall det som er planen.

Eldstebroren ville bryte

Henrik Ingebrigtsen forteller til VG at det ble en frustrerende dag for ham også.

– Jeg måtte løpe solo i nesten 4000 meter, og hadde lyst til å bryte på tusen meter, to tusen, tre tusen. Men det er opp mot noe av det beste jeg har gjort, selv om jeg var for tung til å sette personlig rekord. Det ble tyngre og tyngre, sier han til VG - og innrømmer at han trenger noen uker på å hente seg inn igjen.

– Jeg var ikke god nok til å holde følge med de beste her. Egentlig ble løpet som forventet. Men jeg skulle ønske jeg hadde vært litt nærmere persen. Kroppen var ikke god nok til det.