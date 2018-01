Geir Moen hyller årets trener: – Alnes lurer deg nesten litt

HAMAR (VG) 1994 og 2017. Med 23 års mellomrom trente Leif Olav Alnes (60) to norske friidrettsutøvere til mesterskaps-gull i løping. Lørdag kom den fortjente anerkjennelsen, for mannen som begynte som trener fordi han ble skadet i en bilulykke.

Årets trener: Leif Olav Alnes.

Og konkurransen var ikke direkte svak: Håndballtrenerne Christian Berge og Thorir Hergeirsson, friidretts-kollega Gjert Ingebrigtsen, fotballtrener Åge Hareide og langrennstrener Roar Hjelmeset. Men Alnes vant. Og få, om noen, vil si at det er ufortjent.

Hvordan har en mann klart å «lage» to utøvere som vinner på to så unorske idrettsøvelser som 200 meter og 400 meter hekk? I tillegg klarte han å få John Carew til å bli mye hurtigere – og Uwe Rösler til å forstå at han måtte bruke ordene sine bevisst når han gikk fra spiller til trener.

ALNES-ELEV: Geir Moen med sølvet fra 100 meter og gullet fra 200 meter etter EM i Helsinki i august 1994. Foto: Lehtikuva Markku Ulander , NTB scanpix

– Kjemi mellom utøver og trener. Der er Leif Olav ekstremt flink, sier Geir Moen, europamester på 200 meter, sølv i samme mesterskap på 100 meter, i Helsingfors i 1994, med Alnes som trener.

Enorm kunnskap. Jeg hadde aldri nådd dit jeg har gjort uten han, sier Karsten Warholm, verdensmester på 400 meter hekk i 2017 – og kåret til «Årets mannlige utøver» på Idrettsgallaen lørdag kveld.

Geir Moen var fotballspilleren som ble lengdehopper, men som under Alnes sin ledelse ble en av verdens beste sprintere. Mannen fra utenfor Molde så noe andre ikke så, blant annet at knærne til Moen ikke var egnet til å bli best i lengde. Og det er vel kanskje det som kjennetegner han: Han får utøvere til å se ting annerledes, ta ut maksimalt, spesielt ved å «trylle med hodet», som Geir Moen sier det.

– Han får deg til å tro, han får deg til å gjøre småting på trening som du ikke trodde var mulig. Han nærmest lurer deg litt … Hvis Leif Olav får utøvere som har det rette grunnlaget, som både Karsten og jeg har og hadde, så går han «all inn» som trener, og han er ekstremt flink til å «lese» deg som person. Han er en menneskekjenner. Leif Olav Alnes er en mann som ser hvilke dager han kan ta videre skritt – og hvilke dager han ikke skal gjøre det. Og det er en viktig egenskap. Hører du på Leif Olav, så tar du plutselig «Syvmilssteget», sier Moen.

Mannen fra Moss, som også vant 200 meter innendørs under VM i 1995, sier at han aldri hadde klart å ta det siste steget uten Alnes.

Han våger å bryte opp et system, som han gjorde med meg da han tok meg fra lengde til sprint, og han tok Karsten Warholm ut på en «skremmende reise», en 10-kjemper som ble verdens beste på 400 meter hekk, sier Geir Moen.

Selv er han beskjeden nok til å dempe sin påvirkning på Karsten Warholms gull på 400 meter hekk. Og han gjør det med humor, noe Alnes bruker mye i trenerjobben sin.

– Jeg vil takke foreldrene til Karsten Warholm for at de møtte hverandre en gang midt på 1990-tallet. Og jeg vil takke Karsten for at han har gitt meg et fantastisk dagligliv. Og så deler vi humoren, selv om den er dårlig, sa Alnes – til stor latter i salen i Hamar OL-Amfi.

Da VG møtte Karsten Warholm lørdag, hadde han ikke ord for Alnes sin betydning for fremgangen og VM-gullet. Warholm slo seg bare på hjertet mens vi snakket …

Til VG sa Alnes selv, mellom prisutdelingene, lørdag kveld:

De som vil bli gode i idrett må ikke se på hva de forsaker, men hva de vil prioritere i livet sitt. Friidrett er jo en «gen-sport», det er en fordel med gode foreldre der. Men hvis forutsetningene er der, så går det mest på vilje – og prioriteringer hvis du vil bli god. Og som trener trenger du ikke å si at «du må trene mer». Du kan heller si: «Hvorfor ser jeg at du kan bli bedre enn du ser selv?»

Leif Olav Alnes – en fortjent vinner av «årets trener» 2017.